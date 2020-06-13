SON DAKİKA HABERİ:Türkiye'de corona virüsten son 24 saatte 14 can kaybı, bin 459 yeni vaka

SON DAKİKA HABERİ: Türkiye'de son 24 saatte 1459 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 14 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 176 bin 677, can kaybı 4 bin 792 oldu. Sağlık Bakanı Koca "Vaka sayısındaki artış, tedbirlere uymayanları uyarıyor. Giderek, hepimizi." açıklamasında bulundu.

13.06.2020 - 20:41

SON DAKİKA HABERİ:Türkiye'de corona virüsten son 24 saatte 14 can kaybı, bin 459 yeni vaka

Son dakika haberi! Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 14 kişi Corona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 4 bin 792'e yükseldi.

Bugün toplam 45 bin 092 test yapılırken, bin 459 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı ise 176 bin 677 oldu.

Bugünkü 985 kişiyle birlikte toplam iyileşen sayısı da 150 bin 87'ye yükseldi.

Toplam entübe hasta sayısının 284, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise 684 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Vaka sayısındaki artış, tedbirlere uymayanları uyarıyor. Giderek, hepimizi.” dedi.

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