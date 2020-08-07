SON DAKİKA HABERİ: Türkiye'de corona virüsten son 24 saatte 15 can kaybı, bin 185 yeni vaka

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığı, Corona virüse ilişkin 7 Ağustos verilerini açıkladı. Açıklamaya göre, son 24 saatte 14 kişi Corona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 813 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni hasta sayımızda artış devam ediyor. İyileşen hasta sayımız, dün olduğu gibi, yeni hasta sayısından az. Test sayımızsa giderek artıyor. Vaka sayılarını düşürmeyi başarana kadar, tedbirde teyakkuz halinde olmalıyız. İyi haber, sıkı tedbire bağlı" açıklamasında bulundu.

07.08.2020 - 20:30

SON DAKİKA HABERİ: Türkiye'de corona virüsten son 24 saatte 15 can kaybı, bin 185 yeni vaka

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