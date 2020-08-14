SON DAKİKA HABERİ:  Türkiye'de corona virüsten son 24 saatte 22 can kaybı, bin 226 yeni vaka

SON DAKİKA HABERİ:Türkiye'de son 24 saatte 1226 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 22 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 246 bin 861, can kaybı 5 bin 934 oldu.

14.08.2020 - 19:54

SON DAKİKA HABERİ:  Türkiye'de corona virüsten son 24 saatte 22 can kaybı, bin 226 yeni vaka

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Son dakika haberi! Türkiye'de son 24 saatte 1226 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 22 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 246 bin 861, can kaybı 5 bin 934 oldu.

Son 24 saatte 923 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 228 bin 980 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "En yüksek test sayısına ulaştık. AĞIR HASTA sayımız 656’ya yükseldi. Veriler, yaşı veya hastalığı sebebiyle risk grubunda olup, COVID-19’a yakalananların sayısında artış olduğunu gösteriyor. Dışarda risk alıp, eve taşımayan. 1 hasta, hasta bir AİLE demek." dedi.

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