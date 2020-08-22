SON DAKİKA HABERİ: Türkiye'de corona virüsten son 24 saatte 22 can kaybı, bin 309 yeni vaka
SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığı, Corona virüse ilişkin 5 Ağustos verilerini açıkladı. Açıklamaya göre, son 24 saatte 22 kişi Corona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 6 bin 102 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Coronavirüs Tablosu'nu paylaşarak, "Tanı konan hasta sayısı, uzun süredir, iyileşenlerden fazla. Kurallara uyulmaması; hastalığa yakalanma, hastalığı bulaştırma, birinin ağır hastalığına yol açma, sağlık hizmetlerinde yoğunluğa neden olma sebebi. Tedbir alalım. Yenilen virüs olacak. " dedi.
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