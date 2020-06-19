SON DAKİKA HABERİ:Türkiye'de corona virüsten son 24 saatte 23 can kaybı, bin 214 yeni vaka

SON DAKİKA HABERİ: Türkiye'de son 24 saatte bin 214 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 23 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 185 bin 245, can kaybı 4 bin 905 oldu. Bakan Fahrettin Koca,  "İstanbul ve Ankara son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi. Ülke genelinde yeni vaka sayısı azalmaya devam ediyor." açıklamasında bulundu.

19.06.2020 - 19:52

SON DAKİKA HABERİ:Türkiye'de corona virüsten son 24 saatte 23 can kaybı, bin 214 yeni vaka

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