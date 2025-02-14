SON DAKİKA HABERİ: TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras'a soruşturma

SON DAKİKA HABERİ: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında “yargıya telkin” suçlamasıyla soruşturma başlattı.

SON DAKİKA HABERİ: TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras'a soruşturma
TÜSİAD’ın yargı eleştirilerine Tunç ve Çelik’ten yanıt

TÜSİAD’ın yargı eleştirilerine Tunç ve Çelik’ten yanıt

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Son dakika haberi! Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği () Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ömer Aras hakkında soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın gerekçesi, Aras’ın dün TÜSİAD Genel Kurulu’nda yaptığı açıklamalar.

YİK Başkanı Aras dün yaptığı konuşmada, 2024’te yatırımcılar için güven ortamı oluşturulmadığını, 2025’te enflasyonla mücadelenin kararlılıkla sürmesi gerektiğini söylemişti.

Aras’ın daha sonra yargıya ilişkin eleştirileri olmuştu.

Başsavcılık, Aras’a adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs, gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma suçlamaları yöneltti.

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