SON DAKİKA HABERİ: Uçak kazası soruşturmasında pisti pas geçen pilotların ifadesine başvuruldu

Son dakika haberi!İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Pegasus Havayolları'nın 3 kişinin ölümü, 180 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan kazasıyla ilgili 165 kişinin ifadesinin alındığı bildirildi.



5 Şubat'ta Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasının nedeni araştırılıyor. Yolcuların da aralarında olduğu 165 kişinin ifadesi alındı.



3 kişinin hayatını kaybettiği, 180 kişinin de yaralandığı uçak kazasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, yolcular, kule ve meydan görevlileri dahil 165 kişinin ifadesi alındı. Haklarında taksirle ölüme neden olma suçlamasıyla soruşturma açılan pilotların tedavisi sürdüğü için ifadeleri alınamadı.

PİSTİ PAS GEÇEN PİLOTLARIN İFADESİNE BAŞVURULDU



İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kaza öncesinde pisti pas geçen uçaklarda görevli 3 pilotun tanık sıfatıyla ifadesi alındı.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 5 Şubat'ta 177 yolcu ile 6 mürettebatın bulunduğu İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının pistten çıkması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.



Soruşturma kapsamında, kaza öncesinde pisti pas geçen 2 uçakta görevli 3 pilotun Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Yenişehir Polis Merkezi Amirliği'nde tanık sıfatıyla ifadelerine başvuruldu.



Pilotların ifadelerinde meteorolojik verilen kendilerine iletilmesinin ardından inisiyatif kullanarak pisti pas geçtiklerini söyledikleri öğrenildi.



Öte yandan, kaza yapan uçakta bulunan 165 kişinin de mağdur-müşteki sıfatıyla ifadeleri alındı.



KULE GÖREVLİLERİN İFADESİ

Soruşturma kapsamında geçen hafta tanık sıfatıyla ifade veren 2 kule görevlisinin de ifadelerinde, kaza yapan uçaktaki pilotlara mevcut hava koşullarını anlattıkları, ancak kendilerinin inisiyatif kullanarak piste indiğini söyledikleri öğrenildi.



Kaza yapan uçakta görevli kaptan pilot M.A. ile yardımcı pilot F.P'nin ise ameliyat oldukları ve tedavilerinin ardından ifadelerinin alınacağı belirtildi.



Öte yandan, uçağın kara kutusunun incelenmesi için Kaza Kırım Ekibi ile ABD sivil havacılık otoritesinden gelen heyetin Almanya'ya gideceği, yapılan incelemenin ardından hazırlanacak ön raporun savcılığa ulaştırılacağı kaydedildi.

