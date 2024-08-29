SON DAKİKA HABERİ: UKOME'de kabul edildi: İstanbul'daki taksilerde yeni dönem

SON DAKİKA HABERİ: İstanbul'da bugün yapılan UKOME toplantısıyla taksi sorununun çözülmesi adına önemli bir adım atıldı. Toplantıda yeni taksi sistemi ve taksi sayısının artırılmasına yönelik teklif oy çokluğu ile sağlandı. Bu kararla birlikte megakente 2 bin 500 yeni taksi geliyor.

SON DAKİKA HABERİ: UKOME'de kabul edildi: İstanbul'daki taksilerde yeni dönem
ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Haberi Görüntüle

Son dakika haberi! İstanbul'da bugün yapılacak Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), toplantısında taksi sorunu gündeme geldi.

Taksi sayısının arttırılması ve yeni taksi sistemi için hazırlanan teklif toplantıda kabul edildi.

"İSTANBUL'A HAYIRLI OLSUN"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ise karara ilişkin sosyal medya hesabından "2 bin 500 yeni taksi İstanbul’a hayırlı olsun." açıklamasını yaptı.

İmamoğlu, "Uygulama Tabanlı Taksi Sistemi ile çağdaş, güvenli, erişilebilir, denetlenebilir, şeffaf ve teknolojik bir taksi sistemine geçiyoruz. Uzun çabalar sonucu UKOME'de bu teklifimize destek veren bütün bileşenlere teşekkürler." dedi.

YENİ DÜZENLEMELER

Yeni taksi sistemindeki araçlarda tepe lambası bulunmayacak.

Yolcu alımı uygulama veya entegre taksi durakları üzerinden yapılacak.

Diğer taksilerden farklı tasarıma ve damalı olacak yeni sistem taksilerin içerisinde ayrıca güvenlik bölmesi bulunacak.

Yeni sistemle birlikte yolcu açısından kaliteli hizmet sağlanması hedeflenirken taksici içinse kamuoyundaki kötü algının iyileştirilmesi öngörülüyor. Ayrıca bu durumun kurumsal taksi taşımacılığı sistemine de geçiş imkanı sunması bekleniyor.

15 KEZ REDDEDİLMİŞTİ

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri taksi sayısını artırmayı daha önce tam 15 kez UKOME toplantılarında oylamaya sunmuş, ancak hepsi reddedilmişti.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Güneşlenen kadının üzerine baca kapağı düştü

TÜRKİYE HABERLERİ

Okul alışveri yapacaklar dikkat! Piyasa değeri 40 milyon liralık kaçak kırtasiye ürünleri ele geçirildi

Okul alışveri yapacaklar dikkat! Piyasa değeri 40 milyon liralık kaçak kırtasiye ürünleri ele geçirildi

ESAD'ın normalleşme mesajları | MSB: Müreffeh bir Suriye görmek istiyoruz

ESAD'ın normalleşme mesajları | MSB: Müreffeh bir Suriye görmek istiyoruz

Samsun'da otomobillerden çanta ve cüzdan çalan şüpheli tutuklandı

Samsun'da otomobillerden çanta ve cüzdan çalan şüpheli tutuklandı

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Altı Ok çıkışı

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Altı Ok çıkışı

Kamp alanı veya karavan parklarla ilgili yeni karar

Kamp alanı veya karavan parklarla ilgili yeni karar

Böyle vicdansızlık görülmedi: Sokak ortasındaki dayağa sessiz kaldılar

Böyle vicdansızlık görülmedi: Sokak ortasındaki dayağa sessiz kaldılar

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...