SON DAKİKA HABERİ: UKOME'de kabul edildi: İstanbul'daki taksilerde yeni dönem

Son dakika haberi! İstanbul'da bugün yapılacak Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), toplantısında taksi sorunu gündeme geldi.



Taksi sayısının arttırılması ve yeni taksi sistemi için hazırlanan teklif toplantıda kabul edildi.

"İSTANBUL'A HAYIRLI OLSUN"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ise karara ilişkin sosyal medya hesabından "2 bin 500 yeni taksi İstanbul’a hayırlı olsun." açıklamasını yaptı.



İmamoğlu, "Uygulama Tabanlı Taksi Sistemi ile çağdaş, güvenli, erişilebilir, denetlenebilir, şeffaf ve teknolojik bir taksi sistemine geçiyoruz. Uzun çabalar sonucu UKOME'de bu teklifimize destek veren bütün bileşenlere teşekkürler." dedi.



YENİ DÜZENLEMELER



Yeni taksi sistemindeki araçlarda tepe lambası bulunmayacak.



Yolcu alımı uygulama veya entegre taksi durakları üzerinden yapılacak.



Diğer taksilerden farklı tasarıma ve damalı olacak yeni sistem taksilerin içerisinde ayrıca güvenlik bölmesi bulunacak.



Yeni sistemle birlikte yolcu açısından kaliteli hizmet sağlanması hedeflenirken taksici içinse kamuoyundaki kötü algının iyileştirilmesi öngörülüyor. Ayrıca bu durumun kurumsal taksi taşımacılığı sistemine de geçiş imkanı sunması bekleniyor.



15 KEZ REDDEDİLMİŞTİ



Büyükşehir Belediyesi yetkilileri taksi sayısını artırmayı daha önce tam 15 kez UKOME toplantılarında oylamaya sunmuş, ancak hepsi reddedilmişti.