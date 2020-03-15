SON DAKİKA HABERİ: Umreden dönenler Ankara ve Konya'da  karantina altında

Son dakika haberi! Gençlik ve Spor Bakanlığı, umreden dönen vatandaşların yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Ankara ve Konya'daki bazı yurtlarda karantinaya alındığını açıkladı.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, umre amacıyla Suudi Arabistan'da bulunan vatandaşların Türkiye'ye dönmelerinin ardından 14 günlük karantina sürelerini geçirecekleri bir yer ihtiyacı hasıl olduğu vurgulanarak, "Bu çerçevede, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'ne bağlı Ankara ve Konya'daki bazı yurtlar, umreden dönen vatandaşlarımızın karantina süresi boyunca kalabilmeleri için uygun hale getirilmiş ve söz konusu karantina süreci başlamıştır" denildi.



Açıklamada, "Üniversitelerin üç haftalık tatil süreciyle birlikte büyük oranda boş olan bu yurtlarımızda kalan az sayıdaki öğrencimizin de başka yurtlara nakilleri sağlanarak herhangi bir mağduriyet yaşanmamıştır" ifadesi kullanıldı.



ANKARA'DAKİ YURTLARIN İSİMLERİ VE KALAN MİSAFİR SAYISI:



Şehit Özel Harekat: 2064



Milli İrade: 1880



Gölbaşı: 1448



Toplam: 5392



KONYA'DAKİ YURTLARIN İSİMLERİ VE KALAN MİSAFİR SAYISI:



Tahir Büyükkörükçü: 2228



Kutalmışoğlu: 2710



Toplam: 4938

SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Koca, " Şüpheli bulunanlar gelir gelmez hastaneye kaldırılıp testleri yapılmaktadır. Tedbirlerde tavizsiz olalım" açıklamasını yaptı.

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN'DAN AÇIKLAMA



Umreden dönen Türk vatandaşlarıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan da bir açıklama geldi.



Kalın, "Umreden dönen vatandaşlarımızın sağlık kontrolleri yapıldı. Coronavirüse karşı rehavet ve panik yok, tedbir var" açıklaması yaptı.



UMREDEN DÖNENLER ANKARA'DA KARANTİNADA

Ankara'da gece saatlerinde Esenboğa Havalimanı'na inen uçaktaki yolcular önce sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından da bazıları Gölbaşı'ndaki yurtlarda karantinaya alındı.



Polis çevrede yoğun güvenlik önlemleri aldı. Umre yolcularını taşıyan otobüs şoförleri de özel kıyafetler giydi.



DİYANET'TEN AÇIKLAMA



Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da dün gece umreden dönen son 5 bin 300 kişinin hem kendi hem de başklarının sağlığını korumak için 14 gün boyunca evden çıkmamaları uyarısında bulunmuştu.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...