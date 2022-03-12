Dün ve bugün kapatılan Unkapanı Köprüsü yeniden açıldı

SON DAKİKA HABERİ: Unkapanı Köprüsü bağlantı noktasındaki ayrılma nedeniyle dünün ardından bugün de 1 saat trafiğe kapatıldı. Yetkililerin incelemelerinin ardından köprü yeniden trafiğe açıldı.

Haberler - DHA 12.03.2022 - 14:03 | Son Güncelleme : 12.03.2022 - 15:04

Dün ve bugün kapatılan Unkapanı Köprüsü yeniden açıldı

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Beyoğlu ile Fatih’i birbirine bağlayan Unkapanı Köprüsü bağlantı noktasında yaşanan ayrılma nedeniyle dün bir süre trafiğe kapanmıştı.


Bugün de bağlantı noktasında açılma olduğu ihbarıyla olay yerine zabıta ve polis ekipleri sevk edildi. Köprü, bir saat araç trafiğine kapatıldı.

Yetkililerin yaptığı inceleme sonrası açıklığın normal seviyede olduğunun belirlenmesi ile Unkapanı Köprüsü yeniden trafiğe açıldı.

KÖPRÜDEN GÖRÜNTÜLER

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