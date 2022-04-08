SON DAKİKA HABERİ: "Vergi ve ekonomi paketi"ni içeren kanun teklifi, TBMM'de kabul edildi

Son dakika haberi! Ekonomiye yönelik düzenlemelerin yer aldığı torba yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.



Teklifle, muhtar maaşları asgari ücret seviyesine çıkarılacak.



Yabancılara konut ve iş yeri satışında uygulanan KDV istisnası 3 yıl daha sürecek.



İmalat sanayi ve turizmde yatırım teşvik sahibi mükelleflerin vergi müstesnası 2025'e kadar uzatılacak.



VERGİ SUÇLARINA ETKİN PİŞMANLIK



Vergi kaçakçılığına yönelik cezaların artırıldığı teklifle vergi kaçakçılığı suçlarında etkin pişmanlık uygulaması getirilecek.



Buna göre, defter veya kayıtlarda hile ve tahrif yapanlara 5 yıla, bu belgeleri yok edenlere ise 8 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.



Verginin, faizinin ve cezaların yarısının soruşturma evresinde ödenmesi durumunda cezada yarı oranında indirim yapılacak.



Kovuşturma evresinde hüküm verilinceye kadar ödenmesi halinde ise üçte bir oranında indirim yapılacak.



2B ARAZİLERİ SATILABİLECEK



Teklif hazine arazilerinin satışı ve kiralanmasına yönelik düzenlemeleri de içinde barındırıyor.



Buna göre, hazineye ait tarım arazileri 10 yıla kadar kiralanabilecek. Orman vasfını yitirmiş 2B arazileri hak sahiplerine satılabilecek.



2B arazileri üzerinde bulunan taşınmazlar ile hazineye ait tarım arazilerine ilişkin süresi içerisinde başvuru yapmayanların başvuru ve ödeme süresi 31 Aralık 2022'ye kadar uzatılacak.



FAİZSİZ KONUT ŞİRKETİ MAĞDURLARI



Teklifle, tasfiye durumundaki 21 tasarruf finansman şirketinden paralarını alamayan 50 bin üyenin sorunlarının çözülmesine yönelik alt yapı da oluşturulacak.



Buna göre, üyeler sektörde kalan 6 firmaya hakları korunarak geçebilecekler.



Sistemde kalmayanlar için ise Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu ödeme yapacak.



FİNANS SEKTÖRÜNDE VERGİ ARTIŞI



Teklifle ayrıca, finans sektöründe kurumlar vergisi oranı yüzde 20'den 25'e çıkarılacak.



Çiftçilerin mallarına karşı aldıkları borçların geri ödenmesini kolaylaştırmak için de faiz düzenlemesi gerçekleştirilecek.