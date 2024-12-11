SON DAKİKA HABERİ: WhatsApp çöktü mü: Ulaştırma Bakan Yardımcısından açıklama

Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamaları Instagram, Facebook ve WhatsApp'ta, erişim sorunu yaşandı.



Kullanıcılar zaman zaman uygulamalara giriş yapamadığını ve paylaşımlarda sorun yaşadığını bildirirken META yaptığı açıklamada, "Sorunun farkındayız, çözmek için uğraşıyoruz ve özür dileriz" dedi.



Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, X sosyal medya platformu üzerinden bir açıklama yaptı.



Sayan paylaşımında, "Servislerde global bir hizmet kesintisi olduğu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz tarafından raporlanmıştır" dedi. Sürecin takip edildiği belirtildi.