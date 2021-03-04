SON DAKİKA HABERİ: Yeni Zelanda açıklarında 7,3 büyüklüğünde deprem

ntv.com.tr 04.03.2021 - 17:08
Son dakika haberi!
Yeni Zelanda'nın Gisborne bölgesi açıklarında 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntının ardından Tsunami uyarısı yapıldı.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezinin (USGS) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem, Kuzey Adası'ndaki Gisborne bölgesine 238 kilometre mesafede, okyanusta meydana geldi.
ABD Tsunami Uyarı Sistemi, 10 kilometre derinlikte oluşan şiddetli depremin ardından tsunami uyarısı yaptı.
Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...