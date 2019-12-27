SON DAKİKA HABERİ: Yerli otomobil üretim tesisi Bursa'da kurulacak

SON DAKİKA HABERİ: Yerli elektrikli otomobil üretimiyle ilgili ayrıntılar Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Son dakika haberi!  Cumhurbaşkanlığı kararına göre yerli otomobil üretim tesisi 22 milyar TL sabit yatırımla Bursa'da kurulacak.

Üretim tesisinde 4 bin 323 kişi istihdam edilecek. Bu kişilerin 300'ü nitelikli personel olacak.

Otomobil üretimi 5 ayrı modelde olacak.Yıllık üretim kapasitesi 175 bin adet olacak.

Fabrikaya yatırım yeri tahsisi, KDV istisnası, alım garantisi gibi destekler sağlanacak. 31 Aralık 2035'e kadar DMO 30 bin adet otomobil alacak.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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