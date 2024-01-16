SON DAKİKA HABERİ: Yeşil Sol Parti kongresine soruşturma: 16 şüpheli için gözaltı kararı

Son dakika haberi! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında;



Yeşil Sol Parti olağan kongresi sırasında örgütsel etkinliklere katılarak PKK/KCK silahlı terör örgütünün cebir ve şiddet içeren yöntemlerini övücü ve bu yöntemleri meşru gösterecek şekilde propagandasını yaptıkları tespit edilen (16) şüpheli için gözaltı kararı verildiğı duyuruldu.