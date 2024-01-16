SON DAKİKA HABERİ: Yeşil Sol Parti kongresine soruşturma: 16 şüpheli için gözaltı kararı

SON DAKİKA HABERİ: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yeşil Sol Parti'nin olağan kongresinde örgütsel etkinliklere katılarak, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları tespit edilen 16 şüpheli için Ankara merkezli 10 ilde gözaltı kararı verildi.

SON DAKİKA HABERİ: Yeşil Sol Parti kongresine soruşturma: 16 şüpheli için gözaltı kararı
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Son dakika haberi! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında;

Yeşil Sol Parti olağan kongresi sırasında örgütsel etkinliklere katılarak PKK/KCK silahlı terör örgütünün cebir ve şiddet içeren yöntemlerini övücü ve bu yöntemleri meşru gösterecek şekilde propagandasını yaptıkları tespit edilen (16) şüpheli için gözaltı kararı verildiğı duyuruldu.

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