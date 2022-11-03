SON DAKİKA HABERİ: Yunanistan'a geçmeye çalışan 10'u FETÖ üyesi 11 kişi yakalandı

SON DAKİKA HABERİ: Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10'u FETÖ mensubu 11 kişi yakalandı

SON DAKİKA HABERİ: Yunanistan'a geçmeye çalışan 10'u FETÖ üyesi 11 kişi yakalandı

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Son dakika haberi! 'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan, 10'u Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu 11 kişi yakalandı.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terörle mücadelenin hudutlarda da devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, hudut kartallarının, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 kişiyi yakaladığı, yapılan incelemede yakalananlardan 10'unun FETÖ mensubu olduğunun belirlendiği bildirildi.


Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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