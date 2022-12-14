SON DAKİKA HABERİ: "Zeytinliklerde madenciliğe izin" torba kanun teklifinden çıkarıldı

Son dakika haberi! Tepkilere neden olan zeytinlik alanlarda maden faaliyetlerine izin verilmesine yönelik düzenlemede geri adım atıldı.

Torba yasa içindeki madde AK Parti ve MHP'nin verdiği önergeyle teklif metninden çıkarıldı.



Bu gelişme öncesi ise zeytin üreticileri düzenlemeye karşı Meclis'te eylem yaptı. CHP ve HDP milletvekilleri de eyleme destek verdi.



Zeytin üreticileri daha sonra komisyonda teklifin görüşmelerini takip etti. Komisyonda da tansiyon zaman zaman yüksekti.

Salon kapasitesi dolunca oturacak yer bulamayan CHP’li vekiller, AK Parti'li vekillerle tartıştı. Tartışmanın ardından görüşmelerin Plan ve Bütçe Komisyonu salonunda devam etmesine karar verildi.



Salon değişti ama tartışma bitmedi. Bu kez de usul tartışması nedeniyle tansiyon yükseldi. Tartışmaların ardından Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmelere başlandı.



Tepkilere neden olan madde AK Parti ve MHP'nin verdiği önergeyle teklif metninden çıkarıldı.