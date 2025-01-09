Son dakika Hakkari'de deprem mi oldu? Az önce deprem Hakkari'de nerede oldu? Hakkari deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 09 Ocak 2025

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Son dakika Hakkari'de deprem mi oldu? Az önce deprem Hakkari'de nerede oldu? Hakkari deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 09 Ocak 2025

Tarih-saat 09 Ocak 2025 17:01:16 itibariyle Maraqeh, Doğu Azerbaycan (İran) - [66.26 km] Şemdinli () 4,3 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 09 Ocak 2025.. ve Hakkari Kandilli deprem listesi..

Hakkari AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Maraqeh, Doğu Azerbaycan (İran) - [66.26 km] Şemdinli (Hakkari) 17:01:16 09-01-2025 37,5925 45,40917 5,44 4,3
Al Hamdaniyah, Ninova (Irak) - [94.48 km] Şemdinli (Hakkari) 02:52:50 08-01-2025 36,3025 43,67861 7 2,6
Shekhan, Ninova (Irak) - [50.31 km] Çukurca (Hakkari) 19:52:10 07-01-2025 36,84139 43,28556 20,53 2,5
Yüksekova (Hakkari) 19:38:00 03-01-2025 37,59472 44,51917 7,88 2,2
ALAN-SEMDINLI (HAKKARI) 19:37:55 03-01-2025 37,1922 44,8002 16,1 2,3
Kerkük (Irak) - [134.95 km] Şemdinli (Hakkari) 18:55:02 30-12-2024 35,80778 44,37667 7 2,7
Merkez (Hakkari) 21:49:05 19-12-2024 37,40639 43,77972 7 1,7
Merkez (Hakkari) 00:52:12 03-12-2024 37,72667 43,94639 7,04 2,2
Shekhan, Ninova (Irak) - [55.82 km] Çukurca (Hakkari) 21:15:42 03-11-2024 36,75972 43,39556 13,17 4,2
Akre, Ninova (Irak) - [57.69 km] Çukurca (Hakkari) 20:14:44 30-10-2024 36,71056 43,72194 7 2,8
Amedi, Duhok (Irak) - [48.18 km] Çukurca (Hakkari) 23:39:23 02-10-2024 36,81 43,60472 17,33 3,3
Yüksekova (Hakkari) 01:56:54 29-09-2024 37,33639 43,97222 10,44 1,5
Merkez (Hakkari) 19:17:49 28-09-2024 37,36917 43,975 11,49 2,3
Amedi, Duhok (Irak) - [04.05 km] Yüksekova (Hakkari) 12:39:18 27-09-2024 37,29417 43,97528 7 3,1
DILEKLI-YUKSEKOVA (HAKKARI) 12:39:18 27-09-2024 37,3227 43,92 3,5 3,3
Al Shikhan, Ninova (Irak) - [61.25 km] Çukurca (Hakkari) 11:03:47 24-09-2024 36,70778 43,40917 15 2,4
Soran, Erbil (Irak) - [43.55 km] Şemdinli (Hakkari) 20:31:42 12-09-2024 36,85222 44,78806 7 2,4
Soran, Erbil (Irak) - [31.80 km] Şemdinli (Hakkari) 20:09:58 12-09-2024 36,91889 44,68528 7 2,7
Soran, Erbil (Irak) - [41.67 km] Şemdinli (Hakkari) 18:47:00 12-09-2024 36,87278 44,7825 7 3
Yüksekova (Hakkari) 18:06:46 23-08-2024 37,42361 44,16194 8,25 2,6
YESILTAS-YUKSEKOVA (HAKKARI) 18:06:46 23-08-2024 37,422 44,0855 5 2,4
Merkez (Hakkari) 09:47:32 14-08-2024 37,40972 43,95944 7 1,5
Makhmur, Erbil (Irak) - [183.65 km] Şemdinli (Hakkari) 08:34:14 03-08-2024 35,50583 43,42194 9,31 2,8
Hakkari KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Maraqeh, Doğu Azerbaycan (İran) - [66.26 km] Şemdinli (Hakkari) 17:01:16 09-01-2025 37,5925 45,40917 5,44 4,3
Al Hamdaniyah, Ninova (Irak) - [94.48 km] Şemdinli (Hakkari) 02:52:50 08-01-2025 36,3025 43,67861 7 2,6
Shekhan, Ninova (Irak) - [50.31 km] Çukurca (Hakkari) 19:52:10 07-01-2025 36,84139 43,28556 20,53 2,5
Yüksekova (Hakkari) 19:38:00 03-01-2025 37,59472 44,51917 7,88 2,2
ALAN-SEMDINLI (HAKKARI) 19:37:55 03-01-2025 37,1922 44,8002 16,1 2,3
Kerkük (Irak) - [134.95 km] Şemdinli (Hakkari) 18:55:02 30-12-2024 35,80778 44,37667 7 2,7
Merkez (Hakkari) 21:49:05 19-12-2024 37,40639 43,77972 7 1,7
Merkez (Hakkari) 00:52:12 03-12-2024 37,72667 43,94639 7,04 2,2
Shekhan, Ninova (Irak) - [55.82 km] Çukurca (Hakkari) 21:15:42 03-11-2024 36,75972 43,39556 13,17 4,2
Akre, Ninova (Irak) - [57.69 km] Çukurca (Hakkari) 20:14:44 30-10-2024 36,71056 43,72194 7 2,8
Amedi, Duhok (Irak) - [48.18 km] Çukurca (Hakkari) 23:39:23 02-10-2024 36,81 43,60472 17,33 3,3
Yüksekova (Hakkari) 01:56:54 29-09-2024 37,33639 43,97222 10,44 1,5
Merkez (Hakkari) 19:17:49 28-09-2024 37,36917 43,975 11,49 2,3
Amedi, Duhok (Irak) - [04.05 km] Yüksekova (Hakkari) 12:39:18 27-09-2024 37,29417 43,97528 7 3,1
DILEKLI-YUKSEKOVA (HAKKARI) 12:39:18 27-09-2024 37,3227 43,92 3,5 3,3
Al Shikhan, Ninova (Irak) - [61.25 km] Çukurca (Hakkari) 11:03:47 24-09-2024 36,70778 43,40917 15 2,4
Soran, Erbil (Irak) - [43.55 km] Şemdinli (Hakkari) 20:31:42 12-09-2024 36,85222 44,78806 7 2,4
Soran, Erbil (Irak) - [31.80 km] Şemdinli (Hakkari) 20:09:58 12-09-2024 36,91889 44,68528 7 2,7
Soran, Erbil (Irak) - [41.67 km] Şemdinli (Hakkari) 18:47:00 12-09-2024 36,87278 44,7825 7 3
Yüksekova (Hakkari) 18:06:46 23-08-2024 37,42361 44,16194 8,25 2,6
YESILTAS-YUKSEKOVA (HAKKARI) 18:06:46 23-08-2024 37,422 44,0855 5 2,4
Merkez (Hakkari) 09:47:32 14-08-2024 37,40972 43,95944 7 1,5
Makhmur, Erbil (Irak) - [183.65 km] Şemdinli (Hakkari) 08:34:14 03-08-2024 35,50583 43,42194 9,31 2,8
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