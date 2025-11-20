Son dakika Hakkari'de deprem mi oldu? Az önce deprem Hakkari'de nerede oldu? Hakkari deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 20 Kasım 2025
20.11.2025 14:30
Son dakika Hakkari deprem haberleri.. Hakkari'de deprem mi oldu? Az önce deprem Hakkari'de nerede oldu? Hakkari Kandilli ve AFAD son depremler.. 20 Kasım 2025 Hakkari deprem son dakika haberleri haberin detayında... Artçı deprem mi oldu Hakkari'de? Hakkari son deprem büyüklüğü ne kadar? Hakkari'de ve Hakkari yakınındaki depremler nelerdir? Hakkari'de anlık deprem mi oldu? Son dakika Hakkari canlı deprem haritası.. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD Hakkari deprem haberleri.. Hakkari'de hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Hakkari'de deprem mi oldu? Deprem Hakkari'de ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son Hakkari'de nerede deprem oldu? Hakkari deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde...
Tarih-saat 20 Kasım 2025 13:54 itibariyle Şemdinli (Hakkari) 4.1 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Son dakika Hakkari deprem haberleri 20 Kasım 2025.. Hakkari AFAD son depremler ve Hakkari Kandilli son dakika deprem listesi..
Hakkari AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)Kaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Paveh, Kermanshah (İran)
|20 Kasım 2025 13:54
|34.9092
|46.5356
|9.75
|4.10