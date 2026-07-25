Son dakika Hakkari'de deprem mi oldu? Az önce deprem Hakkari'de nerede oldu? Hakkari deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 25 Temmuz 2026
25.07.2026 11:20
NTV
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Tarih-saat 25 Temmuz 2026 10:40 itibariyle Şemdinli (Hakkari) 3.7 şiddetinde bir deprem olmuştur.
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Hakkari AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)Kaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Kalar, Süleymaniye (Irak)
|25 Temmuz 2026 10:40
|34.9238
|45.0975
|7.00
|3.70
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