SON DAKİKA: Hakkında soruşturma başlatılan Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, katıldığı bir televizyon programında Akın Gürlek ve ailesi hakkında kullandığı sözlerden dolayı soruşturma açıldı.



Soruşturmanın, "tehdit" ve "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek" suçlarından yürütüldüğü öğrenildi.



"KİMSEYİ AİLESİ VE EVLATLARI ÜZERİNDEN TEHDİT ETMEM"



Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Ekrem İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı, kendisini ve ailesini tehdit ettiğim iddiasıyla hakkımda soruşturma başlatmış. Konuşmamda tek kelime tehdit yok. Hele hele kimseyi ailesi ve evlatları üzerinden tehdit etmedim/etmem.