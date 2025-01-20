SON DAKİKA: Hakkında soruşturma başlatılan Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle soruşturma başlatıldı. Konuya ilişkin açıklama yapan İmamoğlu, konuşmasında tek kelime tehdit olmadığını belirterek "Hele hele kimseyi ailesi ve evlatları üzerinden tehdit etmedim/etmem. Sözümün arkasındayım." dedi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, katıldığı bir televizyon programında Akın Gürlek ve ailesi hakkında kullandığı sözlerden dolayı soruşturma açıldı.
Soruşturmanın, "tehdit" ve "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek" suçlarından yürütüldüğü öğrenildi.
"KİMSEYİ AİLESİ VE EVLATLARI ÜZERİNDEN TEHDİT ETMEM"
Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Ekrem İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı, kendisini ve ailesini tehdit ettiğim iddiasıyla hakkımda soruşturma başlatmış. Konuşmamda tek kelime tehdit yok. Hele hele kimseyi ailesi ve evlatları üzerinden tehdit etmedim/etmem.
"SÖZÜMÜN ARKASINDAYIM"
Kullandığım her kelime bu ülkede herkesin çocukları ve geleceği için tarafsız bir hukuk talebiydi. Sözümün arkasındayım. Her zaman, herkes için adalet. Burdan tehdit iddiası çıkaran Başsavcıyı, Allah’a ve milletin vicdanına havale ediyorum."
EKREM İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Modern Hukuk ve Yargının Siyasallaşması Paneli'nde bugün yaptığı konuşmada, CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'a açılan soruşturmayı eleştirerek, "Cem Aydın’ı ifade için çağırıyorsun. Evine baskın yapıyorsun. Senin amacın milletin gözünü korkutmak. Başsavcı sana söylüyorum. Senin evlatlarını bile bu muamelelerden kurtarmak için seni yöneten aklı bu milletin zihninden söküp atacağız. Söküp atacağız ki senin evlatlarının kapısına kimse dayanmasın." demişti.
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