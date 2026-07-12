Ünlü müzisyen Haluk Levent tarafından 2017 yılında kurulan bir sivil toplum kuruluşu olan Ahbap Derneği’nde bir takım usulsüzlükler yapıldığı iddiası üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Başlatılan soruşturma kapsamında Haluk Levent hakkında gözaltı kararı verildi.

HALUK LEVENT NEYLE SUÇLANIYOR?

Ahbap Derneğinin, depremzedeler için yaklaşık 158 milyon dolarlık bağış topladığı 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen de yapılması planlanan konutların bir kısmının hala tamamlamadığı ileri sürülüyor.

“AHBAP DERNEĞİ BAŞKANLIĞINI BIRAKMAYI DÜŞÜNÜYORUM”

Sanatçı, Ahbap Derneğinin deprem dönemine ait faturaları ve denetimlerle ilgili yaptığı açıklamasında, başkanlık görevini bırakacağını duyurmuştu.

Sosyal medyadan canlı yayınla yaptığı açıklamasında Süperman olmadığını, hataları ve eksikleri olduğunu belirten Levent, “Ahbap başkanlığını önümüzdeki aylarda devam eden projelerimizi bitirdikten ve bir sonraki denetimi alnımın akıyla verdikten sonra Ahbap genel başkanına bırakacağımı buradan ifade edeyim. Bir Ahbap gönüllüsü olarak yine Ahbap'la beraber çalışmaya devam edeceğim.” demişti.

Haluk Levent, çok büyük çalışmalar yaptıkları ancak dışarıdan insanların yanlış algıya düşmemesi için bu kararı aldığını belirtmişti."