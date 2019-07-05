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Son dakika haberi!

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir araçta patlama yaşandı.

Reyhanlı Kaymakamlığı'na yaklaşık 750 metre uzaklıkta meydana gelen patlamada üç kişi hayatını kaybetti.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis sevkedildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saldırı sonrası yaptığı ilk açıklamada, "Suriyeli 3 kişi ama aracın içerisinde bomba olduğu belli. İncelemeler yapılıyor, kimlik tespitleri yapılmış. Gerisinde ne var ne yok arkadaşlarımız çalışıyor. Onu da zannediyorum, kısa zamanda neticesi ortaya çıkacaktır. Şu andaki tespitler terörle bir bağlantısı olabilir istikametinde. Birkaç saat içerisinde bakanlığımız detaylı bilgi verecektir" dedi.

OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER

REYHANLI'DAKİ TERÖR SALDIRISI

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında yaşanan terör saldırılarında beşi çocuk 53 kişi hayatını kaybetmişti 146 kişi de yaralanmıştı.

Saldırının planlayıcılarından Yusuf Nazik, MİT operasyonuyla Suriye'den Türkiye'ye getirilmişti. Nazik'e 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...