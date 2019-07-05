İlişkili Haberler Erdoğan'dan yeni parti sorusuna yanıt

Son dakika haberi!

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir otomobilde meydana gelen patlamada araçtaki 3 Suriyeli öldü.



Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde otomobilde patlama meydana geldi.



Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.



Patlamada araçtaki 3 Suriyeliden 2'si olay yerinde öldü, biri yaralandı.



İskenderun Devlet Hastanesinin yanık merkezine kaldırılan yaralı, burada öldü.



Bomba imha timlerinin çalışma yaptığı bölgede, polis ekipleri de çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.



EL YAPIMI PATLAYICI ŞÜPHESİ



Hatay Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Reyhanlı ilçesinde saat 12.50 sıralarında seyir halindeki bir otomobilde patlama meydana geldiği belirtildi.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Patlamada, araçta bulunan 3 Suriyeliden 2’si öldü, 1’i yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Patlamanın araçtaki el yapımı patlayıcıdan meydana geldiği değerlendirilmekte olup olaya karışan aracın Suriyeli sahibinin kimlik bilgileri tespit edilmiştir. Araçta bulunan kişilerin tüm bağlantıları araştırılmaktadır. Bütün birimlerimiz olayı tüm yönleriyle aydınlatmak için çalışmakta olup, meydana gelen olayda herhangi bir vatandaşımızda ve çevrede bir zarar meydana gelmemiştir. Olayla ilgili gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır."



BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şöyle konuştu:



Oradaki sonuçlara ihtiyacımız var. Üçünün de kimliği belli. Üçü de geçici koruma kapsamında geçici kimliği ile beraber Türkiye'de yaşayan Suriyeliler. İkisi hayatını kaybetti, birisi de ağır yaralandı. Araç seyir halindeyken patladı. Yani ya içerisindeki EYP'nin (El Yapımı Patlayıcı) zaman ayarı ya da başka bir dış etkenle iç etkenden kaynaklanmıştır. Olayla ilgili tam soruşturma ve tüm bilgiler veriler değerlendirildiğinde kamuoyu ile paylaşılacaktır."



Patlama nedeniyle etrafta hasarın söz konusu olmadığını belirten Bakan Soylu, "En yakındaki arabada bile en ufak bir hasar söz konusu değil. Tüm bağlantılarla ilgili de arkadaşlarımız çalışıyorlar. Elde edilen bir takım bilgiler ve veriler var. Bunlar netleşince kamuoyu ile paylaşacağız.



OTOMOBİL PARÇASI 7. KATA FIRLADI



Yapılan incelemelerin ardından otomobilin enkazı kaldırıldı.



Patlamanın etkisiyle otomobilin bazı parçalarının etrafa yayıldığı, tampon bölümünün ise 7. katlı bir binanın çatısına fırladığı görüldü.



OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER

REYHANLI'DAKİ TERÖR SALDIRISI

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında yaşanan terör saldırılarında beşi çocuk 53 kişi hayatını kaybetmişti 146 kişi de yaralanmıştı.

Saldırının planlayıcılarından Yusuf Nazik, MİT operasyonuyla Suriye'den Türkiye'ye getirilmişti. Nazik'e 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...