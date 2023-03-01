SON DAKİKA: Hatay'da 4,4 büyüklüğünde deprem | Son depremler

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Hatay Antakya'da 10.20'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

SON DAKİKA: Hatay'da 4,4 büyüklüğünde deprem | Son depremler

'dan  deprem açıklaması geldi.

Hatay'da saat 10.20'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 

Merkez üssü Antakya ilçesi olan depremin derinliği 11.06 kilometre olarak kaydedildi. Sarsıntı çevre ilçe ve illerde de hissedildi.

SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde | Son depremler
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde | Son depremler Haberi Görüntüle

20 ŞUBAT'TA 6 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından 20 Şubat'ta Hatay Defne'de 6,4 büyüklüğünde bir deprem olmuştu. Depremde 6 kişi hayatını kaybetti, 18'i ağır 294 kişi yaralandı.

Bu depremin ardından bölgede en büyüğü 5,8 olan çok sayıda artşı sarsıntı meydana gelmişti. 

DEPREM ANINDA NE YAPMALI?

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