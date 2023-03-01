SON DAKİKA: Hatay'da 4,4 büyüklüğünde deprem | Son depremler

20 ŞUBAT'TA 6 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ



Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından 20 Şubat'ta Hatay Defne'de 6,4 büyüklüğünde bir deprem olmuştu. Depremde 6 kişi hayatını kaybetti, 18'i ağır 294 kişi yaralandı.



Bu depremin ardından bölgede en büyüğü 5,8 olan çok sayıda artşı sarsıntı meydana gelmişti.

DEPREM ANINDA NE YAPMALI?