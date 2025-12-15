SON DAKİKA. Hatay'da 4,2 büyüklüğünde deprem
15.12.2025 12:28
Son Güncelleme: 15.12.2025 13:01
NTV - Haber Merkezi
Hatay'ın Antakya ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Antakya'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın paylaştığı verilere göre deprem, 12.20'de gerçekleşti.
Deprem 7 kilometre derinlikte oldu.
“OLUMSUZ İHBAR YOK”
Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, "Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezine herhangi bir olumsuz ihbar gelmemiştir. Gelişmeler takip edilmektedir." ifadesi kullanıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk de vatandaşların herhangi bir olumsuzlukta "Alo 153" ve "Beyaz Masa" aracılığıyla kendilerine ulaşmasını isteyerek, "Deprem gerçeği maalesef kendini unutturmuyor. Tüm ekiplerimizle her zaman teyakkuz halindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.
SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Sındırgı (Balıkesir)
|15 Aralık 2025 11:51
|39.1703
|28.2919
|4.74
|2.50
|Simav (Kütahya)
|15 Aralık 2025 11:49
|39.2553
|29.0089
|7.00
|1.60
|Gönen (Balıkesir)
|15 Aralık 2025 11:31
|40.1928
|27.5147
|15.97
|2.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|15 Aralık 2025 11:25
|39.1722
|28.2172
|9.90
|1.40
|Kemah (Erzincan)
|15 Aralık 2025 11:18
|39.7833
|39.0253
|7.00
|1.60
|Sındırgı (Balıkesir)
|15 Aralık 2025 11:00
|39.1644
|28.3022
|5.56
|1.40
|Haymana (Ankara)
|15 Aralık 2025 10:53
|39.1700
|32.8158
|7.00
|1.30
|Bolyarovo, Yanbolu (Bulgaristan) - [04.33 km] Lalapaşa (Edirne)
|15 Aralık 2025 10:41
|41.9981
|26.8500
|7.61
|1.20
|Keban Barajı - [03.61 km] Pertek (Tunceli)
|15 Aralık 2025 10:34
|38.8628
|39.1978
|7.00
|1.40
|Merkez (Bingöl)
|15 Aralık 2025 10:33
|39.0811
|40.4742
|13.43
|1.60
|Buca (İzmir)
|15 Aralık 2025 10:04
|38.3406
|27.2206
|7.90
|1.90
|Çelebi (Kırıkkale)
|15 Aralık 2025 10:04
|39.4689
|33.5517
|7.00
|1.00
|Mecitözü (Çorum)
|15 Aralık 2025 09:43
|40.4678
|35.2569
|13.73
|2.10
|Akdeniz - [195.07 km] Datça (Muğla)
|15 Aralık 2025 09:26
|34.9381
|27.3506
|20.60
|2.60
|Mengen (Bolu)
|15 Aralık 2025 09:24
|41.0025
|32.1800
|7.00
|1.00
|Merkez (Bingöl)
|15 Aralık 2025 09:08
|39.0569
|40.4933
|7.00
|1.90
|Şereflikoçhisar (Ankara)
|15 Aralık 2025 08:48
|38.8753
|33.5572
|8.51
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|15 Aralık 2025 08:43
|39.2597
|28.1269
|11.75
|1.20
|Gördes (Manisa)
|15 Aralık 2025 08:02
|39.0906
|28.4342
|6.93
|1.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|15 Aralık 2025 07:57
|39.1381
|28.3172
|6.87
|1.50
|Sivrice (Elazığ)
|15 Aralık 2025 07:53
|38.3692
|39.1067
|7.13
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|15 Aralık 2025 07:40
|39.2342
|28.1508
|8.74
|1.70
|Sındırgı (Balıkesir)
|15 Aralık 2025 07:38
|39.1819
|28.2375
|6.58
|1.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|15 Aralık 2025 07:36
|39.1781
|28.1861
|9.19
|1.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|15 Aralık 2025 07:23
|39.1819
|28.1508
|7.09
|0.80
|Sındırgı (Balıkesir)
|15 Aralık 2025 07:20
|39.2164
|28.1653
|6.98
|1.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|15 Aralık 2025 06:44
|39.1906
|28.2028
|6.91
|1.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|15 Aralık 2025 06:39
|39.2492
|28.1242
|7.00
|1.00
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|15 Aralık 2025 06:25
|37.7983
|36.5783
|6.87
|1.20
|Yeşilyurt (Malatya)
|15 Aralık 2025 06:21
|38.1353
|38.3072
|7.00
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|15 Aralık 2025 06:19
|39.1847
|28.2564
|7.16
|1.30
|Ege Denizi - [18.89 km] Dikili (İzmir)
|15 Aralık 2025 05:41
|38.8764
|26.6192
|7.00
|1.40
|Ege Denizi - [18.54 km] Dikili (İzmir)
|15 Aralık 2025 05:38
|38.8756
|26.6242
|7.86
|1.60
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|15 Aralık 2025 05:35
|38.1133
|37.3183
|14.19
|1.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|15 Aralık 2025 05:30
|39.1819
|28.2019
|7.00
|1.20
|Ege Denizi - [47.13 km] Ayvacık (Çanakkale)
|15 Aralık 2025 05:20
|39.0614
|25.9717
|6.97
|1.60
|Merkez (Bingöl)
|15 Aralık 2025 05:17
|39.0586
|40.4894
|7.01
|1.50
|Yalvaç (Isparta)
|15 Aralık 2025 04:59
|38.1678
|30.8594
|7.01
|1.10
|Soma (Manisa)
|15 Aralık 2025 04:49
|39.2250
|27.6772
|8.26
|1.30
|Saimbeyli (Adana)
|15 Aralık 2025 04:32
|37.7600
|36.1850
|6.88
|1.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|15 Aralık 2025 04:28
|39.1372
|28.3161
|7.05
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|15 Aralık 2025 04:18
|39.1739
|28.1317
|6.83
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|15 Aralık 2025 04:05
|39.1642
|28.1542
|7.04
|1.10
|Akçadağ (Malatya)
|15 Aralık 2025 03:55
|38.4856
|38.0544
|6.98
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|15 Aralık 2025 03:52
|39.2108
|28.0731
|7.00
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|15 Aralık 2025 03:46
|39.1394
|28.2025
|8.86
|1.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|15 Aralık 2025 03:45
|39.2503
|28.0967
|7.00
|1.10
|Simav (Kütahya)
|15 Aralık 2025 03:38
|39.2600
|28.9344
|5.64
|2.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|15 Aralık 2025 03:37
|39.2478
|28.0528
|5.71
|1.80
|Karadeniz - [17.50 km] Tirebolu (Giresun)
|15 Aralık 2025 03:30
|41.1867
|38.8736
|9.66
|1.70
|Sındırgı (Balıkesir)
|15 Aralık 2025 03:23
|39.2078
|28.1667
|9.27
|1.60
|Merkez (Bingöl)
|15 Aralık 2025 03:22
|39.0650
|40.4914
|7.00
|1.50
|Merkez (Bingöl)
|15 Aralık 2025 03:19
|38.8947
|40.5194
|6.98
|1.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|15 Aralık 2025 03:18
|39.2142
|28.2267
|6.42
|1.00
|Gölbaşı (Ankara)
|15 Aralık 2025 03:15
|39.4575
|32.6336
|6.95
|1.00
|Adaklı (Bingöl)
|15 Aralık 2025 03:07
|39.1406
|40.5094
|9.71
|1.60