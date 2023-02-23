SON DAKİKA: Hatay'da 5 büyüklüğünde deprem | Son depremler

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Hatay'ın Defne ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 18.53'te Hatay'ın Defne ilçesinde yaşandı.



Deprem, 9,76 kilometre derinlikte oldu.

Bölgede bulunan NTV ekibi, sarsıntının çok şiddetli hissedildiğini ve uzun bir süre devam ettiği bilgisini paylaştı.

NTV yayınına bağlanan Prof. Dr. Okan Tüysüz de depremin artçı bir sarsıntı olduğunu, artçı sarsıntıların devam edeceğini söyledi. Tüysüz, İçişleri Bakanlığı'nın hasarlı binalara ilişkin aldığı kararı hatırlatarak vatandaşların kesinlikle bu binalara girmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

VALİLİK: HERHANGİ BİR OLUMSUZ DURUM OLMADI

Hatay Valisi Rahmi Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sarsıntının ardından ekiplerin saha taramasının sürdüğünü belirterek, "Deprem nedeniyle birkaç hasarlı binanın yıkılması dışında önemli bir durum yok. İlk belirlemelere göre herhangi bir yaralanma ya da enkaz altında kalma durumu da söz konusu değil."dedi.



Hatay'ın Defne ilçesinde 20 Şubat'ta 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde iki deprem yaşanmıştı. Depremde 6 kişi hayatını kaybettmiş 18'i ağır 294 kişi yaralanmıştı.