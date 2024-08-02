Son dakika Hatay'da deprem mi oldu? Az önce deprem Hatay'da nerede oldu? Hatay deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 02 Ağustos 2024

Tarih-saat 02 Ağustos 2024 14:01:14 itibariyle Al-Mukharram, Humus (Suriye) - [157.23 km] Reyhanlı (Hatay) 3,9 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Son dakika Hatay deprem haberleri 02 Ağustos 2024..Hatay AFAD son depremler ve Hatay Kandilli son dakika deprem listesi..
|Hatay AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Al-Mukharram, Humus (Suriye) - [157.23 km] Reyhanlı (Hatay)
|14:01:14 02-08-2024
|35,07472
|37,65722
|15,14
|3,9
|Kırıkhan (Hatay)
|12:15:00 02-08-2024
|36,63
|36,40667
|6,98
|2,8
|Hatay KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|TASOLUK-KIRIKHAN (HATAY)
|12:15:01 02-08-2024
|36,6233
|36,3782
|7,5
|2,7
|SINCAN-DORTYOL (HATAY)
|00:05:20 02-08-2024
|36,7288
|36,3353
|6,9
|2,2
|AKTAS-KUMLU (HATAY)
|23:56:36 01-08-2024
|36,3427
|36,3063
|6,8
|1,9
|BASLAMIS-ERZIN (HATAY)
|06:27:32 01-08-2024
|36,9337
|36,2407
|4,2
|1,6
|CAMSARI-KIRIKHAN (HATAY)
|20:59:01 31-07-2024
|36,5855
|36,444
|8,4
|2,7
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