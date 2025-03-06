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Son dakika Hatay'da deprem mi oldu? Az önce deprem Hatay'da nerede oldu? Hatay deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 06 Mart 2025

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Son dakika Hatay'da deprem mi oldu? Az önce deprem Hatay'da nerede oldu? Hatay deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 06 Mart 2025

Tarih-saat 06 Mart 2025 22:29:39 itibariyle Akdeniz - Antakya Körfezi - [04.81 km] Samandağ () 3,9 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 06 Mart 2025.. ve Hatay Kandilli deprem listesi..

Hatay AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Akdeniz - Antakya Körfezi - [04.81 km] Samandağ (Hatay) 22:29:39 06-03-2025 36,08167 35,9025 7 3,9
BUYUKOBA-SAMANDAG (HATAY) 14:30:49 06-03-2025 36,2052 35,8545 9,4 1,7
Akdeniz - [12.06 km] Samandağ (Hatay) 14:30:48 06-03-2025 36,1425 35,80306 14,55 2
Akdeniz - İskenderun Körfezi - [09.93 km] Erzin (Hatay) 14:07:46 06-03-2025 36,83722 36,05306 7,05 1,8
Erzin (Hatay) 08:01:57 06-03-2025 36,96667 36,08361 12,67 2,3
Antakya (Hatay) 05:39:14 06-03-2025 36,29278 36,05861 7,69 2,6
KESECIK-(HATAY) 05:39:14 06-03-2025 36,2653 36,0783 13,3 2,6
MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY) 18:08:28 04-03-2025 36,048 35,8472 9,5 1,6
SAMANDAG-HATAY ACIKLARI (AKDENIZ) 15:01:16 04-03-2025 36,1433 35,7948 8,5 1,3
Akdeniz - [18.81 km] Yayladağı (Hatay) 15:01:14 04-03-2025 35,96444 35,73556 9,03 1,8
Samandağ (Hatay) 02:20:51 04-03-2025 36,25417 35,99389 7,03 1,7
KALE-ARSUZ (HATAY) 02:20:48 04-03-2025 36,2402 35,8182 8,3 1,5
Kırıkhan (Hatay) 22:21:50 03-03-2025 36,45667 36,33944 6,85 2,2
SENBUK-BELEN (HATAY) 22:21:48 03-03-2025 36,4355 36,2377 5,4 2
KARAAGAC-ARSUZ (HATAY) 12:16:33 03-03-2025 36,6385 36,0908 4,7 1,5
UCIRMAK-YAYLADAGI (HATAY) 11:49:47 03-03-2025 35,994 36,223 5 1,8
Akdeniz - İskenderun Körfezi - [06.34 km] Payas (Hatay) 12:41:22 02-03-2025 36,72306 36,14917 7 1,6
SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY) 12:41:21 02-03-2025 36,705 36,065 6,2 1,4
ILIKPINAR-KIRIKHAN (HATAY) 15:39:46 01-03-2025 36,5245 36,3858 6,4 2,9
Kırıkhan (Hatay) 15:39:46 01-03-2025 36,51472 36,40722 7 2,9
Arsuz (Hatay) 04:49:40 01-03-2025 36,33611 35,94 7 1,4
Samandağ (Hatay) 01:36:34 01-03-2025 36,22472 35,93528 7 1,7
Ar-Rastan, Humus (Suriye) - [119.02 km] Yayladağı (Hatay) 01:16:45 01-03-2025 34,9175 36,78278 17,8 2,3
Akdeniz - İskenderun Körfezi - [03.38 km] İskenderun (Hatay) 22:58:39 28-02-2025 36,71861 36,18944 7 1,9
SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY) 22:58:38 28-02-2025 36,6873 36,1183 7,7 2
Antakya (Hatay) 13:45:34 28-02-2025 36,27639 36,14278 8,71 3
KARLISU-(HATAY) 13:45:34 28-02-2025 36,2848 36,0857 2,1 3
Antakya (Hatay) 14:16:35 27-02-2025 36,2825 36,20833 6,95 1,7
YESILOVA (HATAY) 14:16:34 27-02-2025 36,2685 36,2697 5 1,9
Antakya (Hatay) 04:04:38 27-02-2025 36,22722 36,05556 8,04 2,8
TOMRUKSUYU-SAMANDAG (HATAY) 04:04:36 27-02-2025 36,1508 36,0517 8,5 2,7
SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY) 23:32:42 26-02-2025 36,6977 36,1277 6,7 1,7
Akdeniz - İskenderun Körfezi - [02.85 km] Payas (Hatay) 23:32:42 26-02-2025 36,74778 36,17667 6,68 1,8
Akdeniz - İskenderun Körfezi - [07.76 km] Payas (Hatay) 00:52:24 26-02-2025 36,73333 36,12472 7 1,3
ALIBEYCAGILI-KIRIKHAN (HATAY) 16:51:09 25-02-2025 36,608 36,3408 17,2 1,6
Kırıkhan (Hatay) 16:51:09 25-02-2025 36,60833 36,39194 7 1,8
Hama (Suriye) - [94.91 km] Yayladağı (Hatay) 06:31:32 24-02-2025 35,25639 36,8975 11,62 2,1
Altınözü (Hatay) 20:01:32 23-02-2025 36,04333 36,25278 7 1,9
AKNEHIR-SAMANDAG (HATAY) 20:01:30 23-02-2025 36,093 36,0622 9,6 1,6
Afrin, Halep (Suriye) - [20.84 km] Reyhanlı (Hatay) 18:50:55 23-02-2025 36,36861 36,88389 7 1,4
TAHTAKOPRU-(HATAY) 23:53:33 22-02-2025 36,3573 36,1128 5,1 2,1
Antakya (Hatay) 23:53:33 22-02-2025 36,34083 36,12583 10,3 2,1
MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY) 18:33:15 21-02-2025 36,0958 35,8672 11,6 2
Samandağ (Hatay) 18:33:15 21-02-2025 36,21028 35,97333 5,49 2,1
Kırıkhan (Hatay) 07:25:00 21-02-2025 36,53389 36,40083 7 2,3
ALAYBEYLI-KIRIKHAN (HATAY) 07:25:00 21-02-2025 36,5182 36,366 5 2,3
Akdeniz - İskenderun Körfezi - [17.19 km] Payas (Hatay) 19:35:52 20-02-2025 36,71083 36,02278 7,03 1,9
Kırıkhan (Hatay) 05:06:51 20-02-2025 36,60639 36,39583 4,94 1,9
GUZELCE-KIRIKHAN (HATAY) 05:06:51 20-02-2025 36,5933 36,4085 2,6 1,7
GUVENTASI-KIRIKHAN (HATAY) 02:18:52 19-02-2025 36,3938 36,4132 4,3 1,1
Hatay KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Akdeniz - Antakya Körfezi - [04.81 km] Samandağ (Hatay) 22:29:39 06-03-2025 36,08167 35,9025 7 3,9
BUYUKOBA-SAMANDAG (HATAY) 14:30:49 06-03-2025 36,2052 35,8545 9,4 1,7
Akdeniz - [12.06 km] Samandağ (Hatay) 14:30:48 06-03-2025 36,1425 35,80306 14,55 2
Akdeniz - İskenderun Körfezi - [09.93 km] Erzin (Hatay) 14:07:46 06-03-2025 36,83722 36,05306 7,05 1,8
Erzin (Hatay) 08:01:57 06-03-2025 36,96667 36,08361 12,67 2,3
Antakya (Hatay) 05:39:14 06-03-2025 36,29278 36,05861 7,69 2,6
KESECIK-(HATAY) 05:39:14 06-03-2025 36,2653 36,0783 13,3 2,6
MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY) 18:08:28 04-03-2025 36,048 35,8472 9,5 1,6
SAMANDAG-HATAY ACIKLARI (AKDENIZ) 15:01:16 04-03-2025 36,1433 35,7948 8,5 1,3
Akdeniz - [18.81 km] Yayladağı (Hatay) 15:01:14 04-03-2025 35,96444 35,73556 9,03 1,8
Samandağ (Hatay) 02:20:51 04-03-2025 36,25417 35,99389 7,03 1,7
KALE-ARSUZ (HATAY) 02:20:48 04-03-2025 36,2402 35,8182 8,3 1,5
Kırıkhan (Hatay) 22:21:50 03-03-2025 36,45667 36,33944 6,85 2,2
SENBUK-BELEN (HATAY) 22:21:48 03-03-2025 36,4355 36,2377 5,4 2
KARAAGAC-ARSUZ (HATAY) 12:16:33 03-03-2025 36,6385 36,0908 4,7 1,5
UCIRMAK-YAYLADAGI (HATAY) 11:49:47 03-03-2025 35,994 36,223 5 1,8
Akdeniz - İskenderun Körfezi - [06.34 km] Payas (Hatay) 12:41:22 02-03-2025 36,72306 36,14917 7 1,6
SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY) 12:41:21 02-03-2025 36,705 36,065 6,2 1,4
ILIKPINAR-KIRIKHAN (HATAY) 15:39:46 01-03-2025 36,5245 36,3858 6,4 2,9
Kırıkhan (Hatay) 15:39:46 01-03-2025 36,51472 36,40722 7 2,9
Arsuz (Hatay) 04:49:40 01-03-2025 36,33611 35,94 7 1,4
Samandağ (Hatay) 01:36:34 01-03-2025 36,22472 35,93528 7 1,7
Ar-Rastan, Humus (Suriye) - [119.02 km] Yayladağı (Hatay) 01:16:45 01-03-2025 34,9175 36,78278 17,8 2,3
Akdeniz - İskenderun Körfezi - [03.38 km] İskenderun (Hatay) 22:58:39 28-02-2025 36,71861 36,18944 7 1,9
SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY) 22:58:38 28-02-2025 36,6873 36,1183 7,7 2
Antakya (Hatay) 13:45:34 28-02-2025 36,27639 36,14278 8,71 3
KARLISU-(HATAY) 13:45:34 28-02-2025 36,2848 36,0857 2,1 3
Antakya (Hatay) 14:16:35 27-02-2025 36,2825 36,20833 6,95 1,7
YESILOVA (HATAY) 14:16:34 27-02-2025 36,2685 36,2697 5 1,9
Antakya (Hatay) 04:04:38 27-02-2025 36,22722 36,05556 8,04 2,8
TOMRUKSUYU-SAMANDAG (HATAY) 04:04:36 27-02-2025 36,1508 36,0517 8,5 2,7
SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY) 23:32:42 26-02-2025 36,6977 36,1277 6,7 1,7
Akdeniz - İskenderun Körfezi - [02.85 km] Payas (Hatay) 23:32:42 26-02-2025 36,74778 36,17667 6,68 1,8
Akdeniz - İskenderun Körfezi - [07.76 km] Payas (Hatay) 00:52:24 26-02-2025 36,73333 36,12472 7 1,3
ALIBEYCAGILI-KIRIKHAN (HATAY) 16:51:09 25-02-2025 36,608 36,3408 17,2 1,6
Kırıkhan (Hatay) 16:51:09 25-02-2025 36,60833 36,39194 7 1,8
Hama (Suriye) - [94.91 km] Yayladağı (Hatay) 06:31:32 24-02-2025 35,25639 36,8975 11,62 2,1
Altınözü (Hatay) 20:01:32 23-02-2025 36,04333 36,25278 7 1,9
AKNEHIR-SAMANDAG (HATAY) 20:01:30 23-02-2025 36,093 36,0622 9,6 1,6
Afrin, Halep (Suriye) - [20.84 km] Reyhanlı (Hatay) 18:50:55 23-02-2025 36,36861 36,88389 7 1,4
TAHTAKOPRU-(HATAY) 23:53:33 22-02-2025 36,3573 36,1128 5,1 2,1
Antakya (Hatay) 23:53:33 22-02-2025 36,34083 36,12583 10,3 2,1
MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY) 18:33:15 21-02-2025 36,0958 35,8672 11,6 2
Samandağ (Hatay) 18:33:15 21-02-2025 36,21028 35,97333 5,49 2,1
Kırıkhan (Hatay) 07:25:00 21-02-2025 36,53389 36,40083 7 2,3
ALAYBEYLI-KIRIKHAN (HATAY) 07:25:00 21-02-2025 36,5182 36,366 5 2,3
Akdeniz - İskenderun Körfezi - [17.19 km] Payas (Hatay) 19:35:52 20-02-2025 36,71083 36,02278 7,03 1,9
Kırıkhan (Hatay) 05:06:51 20-02-2025 36,60639 36,39583 4,94 1,9
GUZELCE-KIRIKHAN (HATAY) 05:06:51 20-02-2025 36,5933 36,4085 2,6 1,7
GUVENTASI-KIRIKHAN (HATAY) 02:18:52 19-02-2025 36,3938 36,4132 4,3 1,1
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