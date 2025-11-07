Son dakika Hatay'da deprem mi oldu? Az önce deprem Hatay'da nerede oldu? Hatay deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 07 Kasım 2025
Hatay'da deprem mi oldu? Az önce deprem Hatay'da nerede oldu? Hatay Kandilli ve AFAD son depremler.. 07 Kasım 2025 Hatay deprem son dakika haberleri.
Tarih-saat 07 Kasım 2025 15:35 itibariyle Defne (Hatay) 3.9 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Hatay AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)Kaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Defne (Hatay)
|07 Kasım 2025 15:35
|36.2075
|36.1114
|13.22
|3.90