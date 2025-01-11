Son dakika Hatay'da deprem mi oldu? Az önce deprem Hatay'da nerede oldu? Hatay deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 11 Ocak 2025

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Son dakika Hatay'da deprem mi oldu? Az önce deprem Hatay'da nerede oldu? Hatay deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 11 Ocak 2025

Tarih-saat 11 Ocak 2025 04:18:39 itibariyle Akdeniz - İskenderun Körfezi - [06.76 km] İskenderun () 3,8 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 11 Ocak 2025.. ve Hatay Kandilli deprem listesi..

Hatay AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Akdeniz - İskenderun Körfezi - [06.76 km] İskenderun (Hatay) 04:18:39 11-01-2025 36,71417 36,15111 4,32 3,8
Yayladağı (Hatay) 07:08:51 10-01-2025 35,98944 35,97667 13,3 4
DENIZGOREN-YAYLADAGI (HATAY) 07:08:50 10-01-2025 35,9597 35,9577 12,3 3,9
KARAYILAN-ISKENDERUN (HATAY) 01:05:23 10-01-2025 36,7093 36,1602 10,2 1,1
Hassa (Hatay) 15:42:18 09-01-2025 36,80694 36,44139 6,28 1,6
ARPALIUSAGI-HASSA (HATAY) 15:42:17 09-01-2025 36,7902 36,351 12,2 1,9
Erzin (Hatay) 14:16:21 09-01-2025 36,99306 36,16417 14,74 2,2
YUKARIBURNAZ-ERZIN (HATAY) 14:16:19 09-01-2025 36,9782 36,09 8,7 1,9
SOGUTLUOZ-KIRIKHAN (HATAY) 13:11:17 09-01-2025 36,597 36,4448 2 1,9
Arsuz (Hatay) 06:05:19 09-01-2025 36,47556 36,03 7 1,1
Humus (Suriye) - [111.64 km] Yayladağı (Hatay) 01:20:21 09-01-2025 34,90167 36,53389 8,99 2,3
YUKARIBURNAZ-ERZIN (HATAY) 18:12:34 08-01-2025 36,9717 36,0737 6,8 2,3
Erzin (Hatay) 18:12:34 08-01-2025 36,97639 36,10722 7 2,5
Erzin (Hatay) 12:52:04 08-01-2025 36,97306 36,08667 4,36 2,9
HUYUK-ARSUZ (HATAY) 09:22:09 08-01-2025 36,3385 35,9425 8,3 1,7
Arsuz (Hatay) 09:22:09 08-01-2025 36,36194 35,95139 7 1,6
Kırıkhan (Hatay) 23:51:58 07-01-2025 36,62778 36,42222 7,2 1,1
Jabal Sam'an, Halep (Suriye) - [25.57 km] Reyhanlı (Hatay) 21:39:15 07-01-2025 36,12111 36,90806 10,26 2
Kırıkhan (Hatay) 06:18:01 07-01-2025 36,42833 36,42778 6,38 1,5
Antakya (Hatay) 04:48:17 06-01-2025 36,28806 36,11083 7 1,9
CEYLANDERE-SAMANDAG (HATAY) 04:48:16 06-01-2025 36,2865 36,0147 7,1 1,5
TOPBOGAZI-KIRIKHAN (HATAY) 22:19:56 03-01-2025 36,4403 36,3088 7,3 1,5
Kırıkhan (Hatay) 22:19:56 03-01-2025 36,44056 36,32361 6,98 1,5
Arsuz (Hatay) 00:08:35 29-12-2024 36,25444 35,82639 8,78 1,9
Arsuz (Hatay) 23:45:26 28-12-2024 36,25667 35,83861 8,9 1,9
KALE-ARSUZ (HATAY) 23:45:24 28-12-2024 36,2178 35,7245 2,9 2
Kırıkhan (Hatay) 20:04:01 28-12-2024 36,60806 36,33528 9,9 1,3
BATIAYAZ-SAMANDAG (HATAY) 06:00:15 28-12-2024 36,1668 35,9762 22 1,4
Samandağ (Hatay) 06:00:15 28-12-2024 36,19222 35,87444 9,87 1,5
CINARBASI-HASSA (HATAY) 11:54:13 25-12-2024 36,8477 36,615 9 1,7
İskenderun (Hatay) 08:27:05 25-12-2024 36,69944 36,28722 7 2,2
KALEDIBI-ISKENDERUN (HATAY) 08:27:04 25-12-2024 36,6597 36,36 5,5 2,3
Samandağ (Hatay) 07:20:11 24-12-2024 36,11417 36,02556 11,47 2,3
UZUNBAG-SAMANDAG (HATAY) 07:20:11 24-12-2024 36,1328 36,0318 4,7 2,3
İskenderun (Hatay) 03:20:02 24-12-2024 36,555 36,15222 6,89 1,5
MUFTULER-BELEN (HATAY) 03:20:01 24-12-2024 36,5093 36,1693 5 1,3
Akdeniz - İskenderun Körfezi - [11.89 km] Payas (Hatay) 01:40:15 23-12-2024 36,76139 36,07361 7,6 2,1
Altınözü (Hatay) 20:32:24 22-12-2024 36,10583 36,29778 7 1,8
Hassa (Hatay) 18:53:21 22-12-2024 36,69583 36,40889 8,28 1,6
OVAKENT-(HATAY) 08:09:17 22-12-2024 36,3898 36,2658 5,6 2,4
Kırıkhan (Hatay) 08:09:17 22-12-2024 36,40111 36,28861 7,05 2,6
Akdeniz - [04.87 km] Yayladağı (Hatay) 05:45:54 22-12-2024 35,97083 35,90417 6,37 1,3
YAYLADAGI (HATAY) 04:45:41 22-12-2024 35,8797 35,9895 20 2,3
Cisr eş Şuğur, İdlib (Suriye) - [12.68 km] Yayladağı (Hatay) 04:45:40 22-12-2024 35,84194 36,29278 18,74 2,3
Kırıkhan (Hatay) 14:22:56 19-12-2024 36,52556 36,35361 7,09 1,8
CINARLI-ISKENDERUN (HATAY) 14:22:54 19-12-2024 36,6167 36,1982 5,4 1,5
Kırıkhan (Hatay) 08:39:20 19-12-2024 36,60306 36,43278 7 2,1
YUVALI-HASSA (HATAY) 08:39:18 19-12-2024 36,6643 36,4542 5,3 1,7
Kırıkhan (Hatay) 20:36:28 18-12-2024 36,43361 36,28583 7 1,7
OZSOGUKSU-KIRIKHAN (HATAY) 20:36:26 18-12-2024 36,4473 36,3137 5,3 1,8
Hatay KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Akdeniz - İskenderun Körfezi - [06.76 km] İskenderun (Hatay) 04:18:39 11-01-2025 36,71417 36,15111 4,32 3,8
Yayladağı (Hatay) 07:08:51 10-01-2025 35,98944 35,97667 13,3 4
DENIZGOREN-YAYLADAGI (HATAY) 07:08:50 10-01-2025 35,9597 35,9577 12,3 3,9
KARAYILAN-ISKENDERUN (HATAY) 01:05:23 10-01-2025 36,7093 36,1602 10,2 1,1
Hassa (Hatay) 15:42:18 09-01-2025 36,80694 36,44139 6,28 1,6
ARPALIUSAGI-HASSA (HATAY) 15:42:17 09-01-2025 36,7902 36,351 12,2 1,9
Erzin (Hatay) 14:16:21 09-01-2025 36,99306 36,16417 14,74 2,2
YUKARIBURNAZ-ERZIN (HATAY) 14:16:19 09-01-2025 36,9782 36,09 8,7 1,9
SOGUTLUOZ-KIRIKHAN (HATAY) 13:11:17 09-01-2025 36,597 36,4448 2 1,9
Arsuz (Hatay) 06:05:19 09-01-2025 36,47556 36,03 7 1,1
Humus (Suriye) - [111.64 km] Yayladağı (Hatay) 01:20:21 09-01-2025 34,90167 36,53389 8,99 2,3
YUKARIBURNAZ-ERZIN (HATAY) 18:12:34 08-01-2025 36,9717 36,0737 6,8 2,3
Erzin (Hatay) 18:12:34 08-01-2025 36,97639 36,10722 7 2,5
Erzin (Hatay) 12:52:04 08-01-2025 36,97306 36,08667 4,36 2,9
HUYUK-ARSUZ (HATAY) 09:22:09 08-01-2025 36,3385 35,9425 8,3 1,7
Arsuz (Hatay) 09:22:09 08-01-2025 36,36194 35,95139 7 1,6
Kırıkhan (Hatay) 23:51:58 07-01-2025 36,62778 36,42222 7,2 1,1
Jabal Sam'an, Halep (Suriye) - [25.57 km] Reyhanlı (Hatay) 21:39:15 07-01-2025 36,12111 36,90806 10,26 2
Kırıkhan (Hatay) 06:18:01 07-01-2025 36,42833 36,42778 6,38 1,5
Antakya (Hatay) 04:48:17 06-01-2025 36,28806 36,11083 7 1,9
CEYLANDERE-SAMANDAG (HATAY) 04:48:16 06-01-2025 36,2865 36,0147 7,1 1,5
TOPBOGAZI-KIRIKHAN (HATAY) 22:19:56 03-01-2025 36,4403 36,3088 7,3 1,5
Kırıkhan (Hatay) 22:19:56 03-01-2025 36,44056 36,32361 6,98 1,5
Arsuz (Hatay) 00:08:35 29-12-2024 36,25444 35,82639 8,78 1,9
Arsuz (Hatay) 23:45:26 28-12-2024 36,25667 35,83861 8,9 1,9
KALE-ARSUZ (HATAY) 23:45:24 28-12-2024 36,2178 35,7245 2,9 2
Kırıkhan (Hatay) 20:04:01 28-12-2024 36,60806 36,33528 9,9 1,3
BATIAYAZ-SAMANDAG (HATAY) 06:00:15 28-12-2024 36,1668 35,9762 22 1,4
Samandağ (Hatay) 06:00:15 28-12-2024 36,19222 35,87444 9,87 1,5
CINARBASI-HASSA (HATAY) 11:54:13 25-12-2024 36,8477 36,615 9 1,7
İskenderun (Hatay) 08:27:05 25-12-2024 36,69944 36,28722 7 2,2
KALEDIBI-ISKENDERUN (HATAY) 08:27:04 25-12-2024 36,6597 36,36 5,5 2,3
Samandağ (Hatay) 07:20:11 24-12-2024 36,11417 36,02556 11,47 2,3
UZUNBAG-SAMANDAG (HATAY) 07:20:11 24-12-2024 36,1328 36,0318 4,7 2,3
İskenderun (Hatay) 03:20:02 24-12-2024 36,555 36,15222 6,89 1,5
MUFTULER-BELEN (HATAY) 03:20:01 24-12-2024 36,5093 36,1693 5 1,3
Akdeniz - İskenderun Körfezi - [11.89 km] Payas (Hatay) 01:40:15 23-12-2024 36,76139 36,07361 7,6 2,1
Altınözü (Hatay) 20:32:24 22-12-2024 36,10583 36,29778 7 1,8
Hassa (Hatay) 18:53:21 22-12-2024 36,69583 36,40889 8,28 1,6
OVAKENT-(HATAY) 08:09:17 22-12-2024 36,3898 36,2658 5,6 2,4
Kırıkhan (Hatay) 08:09:17 22-12-2024 36,40111 36,28861 7,05 2,6
Akdeniz - [04.87 km] Yayladağı (Hatay) 05:45:54 22-12-2024 35,97083 35,90417 6,37 1,3
YAYLADAGI (HATAY) 04:45:41 22-12-2024 35,8797 35,9895 20 2,3
Cisr eş Şuğur, İdlib (Suriye) - [12.68 km] Yayladağı (Hatay) 04:45:40 22-12-2024 35,84194 36,29278 18,74 2,3
Kırıkhan (Hatay) 14:22:56 19-12-2024 36,52556 36,35361 7,09 1,8
CINARLI-ISKENDERUN (HATAY) 14:22:54 19-12-2024 36,6167 36,1982 5,4 1,5
Kırıkhan (Hatay) 08:39:20 19-12-2024 36,60306 36,43278 7 2,1
YUVALI-HASSA (HATAY) 08:39:18 19-12-2024 36,6643 36,4542 5,3 1,7
Kırıkhan (Hatay) 20:36:28 18-12-2024 36,43361 36,28583 7 1,7
OZSOGUKSU-KIRIKHAN (HATAY) 20:36:26 18-12-2024 36,4473 36,3137 5,3 1,8
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