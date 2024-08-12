Son dakika Hatay'da deprem mi oldu? Az önce deprem Hatay'da nerede oldu? Hatay deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 12 Ağustos 2024

Tarih-saat 12 Ağustos 2024 21:30:42 itibariyle Salamiyah, Hamah (Suriye) - [104.47 km] Yayladağı (Hatay) 3,9 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Son dakika Hatay deprem haberleri 12 Ağustos 2024..Hatay AFAD son depremler ve Hatay Kandilli son dakika deprem listesi..
|Hatay AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Akdeniz - [09.71 km] Yayladağı (Hatay)
|09:53:31 09-08-2024
|35,98861
|35,85278
|11,61
|2,5
|Antakya (Hatay)
|07:02:31 09-08-2024
|36,27611
|36,07083
|7,24
|2,5
|Kırıkhan (Hatay)
|00:53:28 08-08-2024
|36,5925
|36,41306
|6,99
|1,4
|İskenderun (Hatay)
|01:11:42 07-08-2024
|36,62917
|36,335
|7
|1,3
|Samandağ (Hatay)
|21:42:02 06-08-2024
|36,18722
|35,90167
|7
|2,1
|Reyhanlı (Hatay)
|04:07:03 06-08-2024
|36,34389
|36,38583
|4,57
|1,5
|Kırıkhan (Hatay)
|10:51:26 04-08-2024
|36,40639
|36,27667
|7
|2,2
|Antakya (Hatay)
|22:27:45 03-08-2024
|36,29222
|36,07917
|7,73
|3,4
|Antakya (Hatay)
|02:39:42 03-08-2024
|36,22028
|36,205
|7,27
|1,5
|Kırıkhan (Hatay)
|19:24:59 02-08-2024
|36,63417
|36,39778
|6,58
|2,1
|Kırıkhan (Hatay)
|19:23:03 02-08-2024
|36,62806
|36,4175
|7
|2,5
|Al-Mukharram, Humus (Suriye) - [157.23 km] Reyhanlı (Hatay)
|14:01:14 02-08-2024
|35,07472
|37,65722
|15,14
|3,9
|Kırıkhan (Hatay)
|12:15:00 02-08-2024
|36,63
|36,40667
|6,98
|2,8
|Hatay KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|SAYLAK-KIRIKHAN (HATAY)
|00:53:28 08-08-2024
|36,6225
|36,4033
|7,1
|1,2
|KARACAGIL-KIRIKHAN (HATAY)
|01:11:42 07-08-2024
|36,5852
|36,367
|17,1
|1,4
|KUMTEPE-REYHANLI (HATAY)
|04:07:04 06-08-2024
|36,3362
|36,3415
|13,7
|1,6
|GULOVA-KUMLU (HATAY)
|10:51:26 04-08-2024
|36,3893
|36,2762
|7
|2,2
|KUZEYTEPE-(HATAY)
|22:27:46 03-08-2024
|36,2783
|36,1668
|7,4
|3,2
|TASOLUK-KIRIKHAN (HATAY)
|19:24:58 02-08-2024
|36,6362
|36,3725
|5
|1,9
|SOGUTLUOZ-KIRIKHAN (HATAY)
|19:23:03 02-08-2024
|36,6045
|36,4383
|9,1
|2,4
|TASOLUK-KIRIKHAN (HATAY)
|12:15:01 02-08-2024
|36,6233
|36,3782
|7,5
|2,7
|SINCAN-DORTYOL (HATAY)
|00:05:20 02-08-2024
|36,7288
|36,3353
|6,9
|2,2
|AKTAS-KUMLU (HATAY)
|23:56:36 01-08-2024
|36,3427
|36,3063
|6,8
|1,9
|BASLAMIS-ERZIN (HATAY)
|06:27:32 01-08-2024
|36,9337
|36,2407
|4,2
|1,6
|CAMSARI-KIRIKHAN (HATAY)
|20:59:01 31-07-2024
|36,5855
|36,444
|8,4
|2,7
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