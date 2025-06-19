Son dakika Hatay'da deprem mi oldu? Az önce deprem Hatay'da nerede oldu? Hatay deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 19 Haziran 2025

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Son dakika Hatay'da deprem mi oldu? Az önce deprem Hatay'da nerede oldu? Hatay deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 19 Haziran 2025
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Tarih-saat 19 Haziran 2025 22:51:16 itibariyle Akdeniz - Antakya Körfezi - [02.61 km] Samandağ () 3,9 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 19 Haziran 2025.. ve Hatay Kandilli deprem listesi..

Hatay AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Akdeniz - Antakya Körfezi - [02.61 km] Samandağ (Hatay) 22:51:16 19-06-2025 36,06889 35,93972 7,06 3,9
Samandağ (Hatay) 19:58:43 19-06-2025 36,08861 35,97722 8,23 1,6
Akdeniz - Antakya Körfezi - [07.12 km] Samandağ (Hatay) 19:37:01 19-06-2025 36,02306 35,90833 7 2,8
Kırıkhan (Hatay) 02:45:29 19-06-2025 36,6 36,4175 7 1,7
SOGUTLUOZ-KIRIKHAN (HATAY) 02:45:28 19-06-2025 36,6108 36,4313 5 2
Antakya (Hatay) 16:51:10 17-06-2025 36,3275 36,0925 6,99 1,5
Erzin (Hatay) 02:19:36 17-06-2025 36,96639 36,17333 7,62 1,6
Arsuz (Hatay) 04:13:59 16-06-2025 36,26694 35,91528 13,52 2,5
KALE-ARSUZ (HATAY) 04:13:59 16-06-2025 36,2393 35,8458 5 2,2
Akdeniz - [22.53 km] Arsuz (Hatay) 01:42:58 16-06-2025 36,26722 35,54028 12,91 1,8
Afrin, Halep (Suriye) - [08.72 km] Hassa (Hatay) 16:31:16 15-06-2025 36,71889 36,68472 7,09 1,9
Samandağ (Hatay) 06:33:17 15-06-2025 36,26722 36,02472 7 1,3
KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY) 19:12:11 13-06-2025 36,1497 35,841 18,9 1,9
Akdeniz - [16.47 km] Arsuz (Hatay) 19:12:10 13-06-2025 36,15444 35,72694 7 2,2
Samandağ (Hatay) 15:46:31 13-06-2025 36,27528 36,01972 7 1,9
ASAGIBURNAZ-ERZIN (HATAY) 14:27:03 13-06-2025 36,8747 36,0392 27 2
SAPANOZU-HASSA (HATAY) 11:23:54 13-06-2025 36,8735 36,571 7,8 2,2
Akdeniz - [04.90 km] Samandağ (Hatay) 11:45:54 09-06-2025 36,0925 35,88806 11,5 2,8
SAMANDAG (HATAY) 11:45:53 09-06-2025 36,0457 35,8952 11,8 2,6
CAMLIYAYLA-SAMANDAG (HATAY) 06:09:50 09-06-2025 36,1798 35,9323 22,4 1,8
Akdeniz - [10.36 km] Arsuz (Hatay) 06:09:50 09-06-2025 36,20444 35,82083 5,04 1,8
GUVENC-HASSA (HATAY) 10:14:43 07-06-2025 36,6805 36,4135 9,6 1,5
Hassa (Hatay) 10:14:42 07-06-2025 36,74139 36,3675 7,08 1,6
CINARLI-ISKENDERUN (HATAY) 07:20:41 07-06-2025 36,618 36,1945 5,8 2
İskenderun (Hatay) 07:20:41 07-06-2025 36,62139 36,23194 8,06 2
Yayladağı (Hatay) 11:08:16 06-06-2025 36,04139 36,01611 7 1,9
Akdeniz - [27.90 km] Yayladağı (Hatay) 04:29:23 05-06-2025 35,975 35,63556 12,63 2,1
Antakya (Hatay) 03:47:06 05-06-2025 36,23083 36,15556 6,99 1,3
Akdeniz - [18.91 km] Arsuz (Hatay) 02:44:11 05-06-2025 36,38 35,60694 7,39 1,5
OVAKENT-(HATAY) 02:37:59 05-06-2025 36,3863 36,2452 9,8 1,1
Kırıkhan (Hatay) 02:37:58 05-06-2025 36,40472 36,28444 7,34 1,3
OGLAKOREN-(HATAY) 01:12:06 05-06-2025 36,292 36,1355 6,4 2,7
Antakya (Hatay) 01:12:06 05-06-2025 36,30667 36,14278 11,1 2,5
Akdeniz - İskenderun Körfezi - [16.36 km] İskenderun (Hatay) 00:21:49 05-06-2025 36,69028 36,02111 7,01 2
GUZELBURC-(HATAY) 12:05:41 02-06-2025 36,2407 36,1992 5,4 1,3
ALIBEYCAGILI-KIRIKHAN (HATAY) 00:31:27 02-06-2025 36,6045 36,3215 7 2,9
Kırıkhan (Hatay) 00:31:27 02-06-2025 36,58083 36,39972 7,03 3
Akdeniz - [07.79 km] Samandağ (Hatay) 21:06:53 01-06-2025 36,17583 35,87556 6,02 1,7
KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY) 21:06:53 01-06-2025 36,1475 35,913 12,4 1,3
Samandağ (Hatay) 18:51:04 01-06-2025 36,25722 35,99361 6,99 1,8
YAYLACIK-(HATAY) 18:51:03 01-06-2025 36,2448 36,0187 10,5 1,7
YILANLI-KIRIKHAN (HATAY) 09:49:33 01-06-2025 36,5968 36,3183 7,6 2,6
Kırıkhan (Hatay) 09:49:33 01-06-2025 36,57083 36,38944 7,09 2,7
CATALTEPE-KIRIKHAN (HATAY) 20:58:56 31-05-2025 36,5155 36,4365 7,7 1,4
Kırıkhan (Hatay) 20:58:56 31-05-2025 36,58472 36,36694 6,97 1,5
Akdeniz - İskenderun Körfezi - [12.81 km] Arsuz (Hatay) 04:02:43 31-05-2025 36,42389 35,71222 15,67 1,9
Antakya (Hatay) 10:37:55 30-05-2025 36,41 36,23556 7,26 2,2
KUMTEPE-REYHANLI (HATAY) 10:37:53 30-05-2025 36,341 36,3422 14,2 2,1
Samandağ (Hatay) 06:31:27 29-05-2025 36,27583 35,99861 7 1,6
Akdeniz - Antakya Körfezi - [05.27 km] Samandağ (Hatay) 13:07:33 28-05-2025 36,14528 35,885 8,21 2,6
Hatay KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Akdeniz - Antakya Körfezi - [02.61 km] Samandağ (Hatay) 22:51:16 19-06-2025 36,06889 35,93972 7,06 3,9
Samandağ (Hatay) 19:58:43 19-06-2025 36,08861 35,97722 8,23 1,6
Akdeniz - Antakya Körfezi - [07.12 km] Samandağ (Hatay) 19:37:01 19-06-2025 36,02306 35,90833 7 2,8
Kırıkhan (Hatay) 02:45:29 19-06-2025 36,6 36,4175 7 1,7
SOGUTLUOZ-KIRIKHAN (HATAY) 02:45:28 19-06-2025 36,6108 36,4313 5 2
Antakya (Hatay) 16:51:10 17-06-2025 36,3275 36,0925 6,99 1,5
Erzin (Hatay) 02:19:36 17-06-2025 36,96639 36,17333 7,62 1,6
Arsuz (Hatay) 04:13:59 16-06-2025 36,26694 35,91528 13,52 2,5
KALE-ARSUZ (HATAY) 04:13:59 16-06-2025 36,2393 35,8458 5 2,2
Akdeniz - [22.53 km] Arsuz (Hatay) 01:42:58 16-06-2025 36,26722 35,54028 12,91 1,8
Afrin, Halep (Suriye) - [08.72 km] Hassa (Hatay) 16:31:16 15-06-2025 36,71889 36,68472 7,09 1,9
Samandağ (Hatay) 06:33:17 15-06-2025 36,26722 36,02472 7 1,3
KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY) 19:12:11 13-06-2025 36,1497 35,841 18,9 1,9
Akdeniz - [16.47 km] Arsuz (Hatay) 19:12:10 13-06-2025 36,15444 35,72694 7 2,2
Samandağ (Hatay) 15:46:31 13-06-2025 36,27528 36,01972 7 1,9
ASAGIBURNAZ-ERZIN (HATAY) 14:27:03 13-06-2025 36,8747 36,0392 27 2
SAPANOZU-HASSA (HATAY) 11:23:54 13-06-2025 36,8735 36,571 7,8 2,2
Akdeniz - [04.90 km] Samandağ (Hatay) 11:45:54 09-06-2025 36,0925 35,88806 11,5 2,8
SAMANDAG (HATAY) 11:45:53 09-06-2025 36,0457 35,8952 11,8 2,6
CAMLIYAYLA-SAMANDAG (HATAY) 06:09:50 09-06-2025 36,1798 35,9323 22,4 1,8
Akdeniz - [10.36 km] Arsuz (Hatay) 06:09:50 09-06-2025 36,20444 35,82083 5,04 1,8
GUVENC-HASSA (HATAY) 10:14:43 07-06-2025 36,6805 36,4135 9,6 1,5
Hassa (Hatay) 10:14:42 07-06-2025 36,74139 36,3675 7,08 1,6
CINARLI-ISKENDERUN (HATAY) 07:20:41 07-06-2025 36,618 36,1945 5,8 2
İskenderun (Hatay) 07:20:41 07-06-2025 36,62139 36,23194 8,06 2
Yayladağı (Hatay) 11:08:16 06-06-2025 36,04139 36,01611 7 1,9
Akdeniz - [27.90 km] Yayladağı (Hatay) 04:29:23 05-06-2025 35,975 35,63556 12,63 2,1
Antakya (Hatay) 03:47:06 05-06-2025 36,23083 36,15556 6,99 1,3
Akdeniz - [18.91 km] Arsuz (Hatay) 02:44:11 05-06-2025 36,38 35,60694 7,39 1,5
OVAKENT-(HATAY) 02:37:59 05-06-2025 36,3863 36,2452 9,8 1,1
Kırıkhan (Hatay) 02:37:58 05-06-2025 36,40472 36,28444 7,34 1,3
OGLAKOREN-(HATAY) 01:12:06 05-06-2025 36,292 36,1355 6,4 2,7
Antakya (Hatay) 01:12:06 05-06-2025 36,30667 36,14278 11,1 2,5
Akdeniz - İskenderun Körfezi - [16.36 km] İskenderun (Hatay) 00:21:49 05-06-2025 36,69028 36,02111 7,01 2
GUZELBURC-(HATAY) 12:05:41 02-06-2025 36,2407 36,1992 5,4 1,3
ALIBEYCAGILI-KIRIKHAN (HATAY) 00:31:27 02-06-2025 36,6045 36,3215 7 2,9
Kırıkhan (Hatay) 00:31:27 02-06-2025 36,58083 36,39972 7,03 3
Akdeniz - [07.79 km] Samandağ (Hatay) 21:06:53 01-06-2025 36,17583 35,87556 6,02 1,7
KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY) 21:06:53 01-06-2025 36,1475 35,913 12,4 1,3
Samandağ (Hatay) 18:51:04 01-06-2025 36,25722 35,99361 6,99 1,8
YAYLACIK-(HATAY) 18:51:03 01-06-2025 36,2448 36,0187 10,5 1,7
YILANLI-KIRIKHAN (HATAY) 09:49:33 01-06-2025 36,5968 36,3183 7,6 2,6
Kırıkhan (Hatay) 09:49:33 01-06-2025 36,57083 36,38944 7,09 2,7
CATALTEPE-KIRIKHAN (HATAY) 20:58:56 31-05-2025 36,5155 36,4365 7,7 1,4
Kırıkhan (Hatay) 20:58:56 31-05-2025 36,58472 36,36694 6,97 1,5
Akdeniz - İskenderun Körfezi - [12.81 km] Arsuz (Hatay) 04:02:43 31-05-2025 36,42389 35,71222 15,67 1,9
Antakya (Hatay) 10:37:55 30-05-2025 36,41 36,23556 7,26 2,2
KUMTEPE-REYHANLI (HATAY) 10:37:53 30-05-2025 36,341 36,3422 14,2 2,1
Samandağ (Hatay) 06:31:27 29-05-2025 36,27583 35,99861 7 1,6
Akdeniz - Antakya Körfezi - [05.27 km] Samandağ (Hatay) 13:07:33 28-05-2025 36,14528 35,885 8,21 2,6
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