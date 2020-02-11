Hava durumu: İstanbul'u yağışlı bir hafta bekliyor (Bugün hava nasıl olacak?)

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...

Yurdun iç ve doğu kesimleri için buzlanma ve don, Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerler için çığ uyarısında bulundu.

Marmara, Akdeniz, Güney Ege kıyıları, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Kütahya, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Malatya, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yağış bekleniyor.

Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı öngörülüyor.



Aydın ve Muğla çevrelerinin yağmur ve sağanak, Kütahya çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Batı Akdeniz'de ise bulutlanmalar artıyor. Artan bulutlanma Muğla Körfezi ve Fethiye'de kısa süreli sağanaklara neden olacak. Bölgede zaman zaman kuvvetli rüzgar da bekleniyor.

11 Şubat 2020 - (Salı)

🗻Çığ Tehlikesine Dikkat!

❄️Buzlanma ve Don Hadisesine Dikkat!

🌡️Hava sıcaklığı; Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/Ub9Y0QIIqE — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) February 11, 2020

ŞİDDETLİ RÜZGAR

Güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ

Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

BUZLANMA VE DON OLAYI

Kıyı kesimlerde hafif ve orta, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı tahmin ediliyor.

Haftalık Hava Tahmini

(11- 17 Şubat 2020)

Hava sıcaklıklarının artarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/SlJcmAqq9S — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) February 10, 2020

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU



Lodos Marmara Bölgesi'nde bulutlanmaları artırıyor. Artan bulutlanma ile geçtiğimiz saatlerde İstanbul'da yağış başladı. Beraberinde etkili olan şiddetli rüzgar (Lodos) ise İstanbul'da deniz ulaşımını aksatıyor. İlerleyen saatlerde yağışlar yer yer kuvvetli şekilde görülecek.

İki gün devam edecekler yağışlar bölgede perşembe ara verecek. Beraberinde cuma günü yeniden kuvvetli yağış bekleniyor.

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İSTANBUL 10 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bazı illerde hava tahminleri ise şöyle,

Edirne: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu 16°C



İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yağmurlu, 13°C



Kırklareli: Çok bulutlu, hafif yağmurlu, 14°C



Kocaeli: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yağmurlu, 13°C



Denizli: Çok bulutlu, 12°C



İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 17°C



Kütahya: Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı, 6°C



Muğla: Çok bulutlu, sağanak yağışlı 8°C



Adana: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı 7°C



Antalya: Çok bulutlu, sağanak yağışlı 14°C



Hatay: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren hafif yağmur ve sağanak yağışlı 6°C



Ankara: Çok bulutlu, akşam saatlerinde kadar aralıklı ve hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4°C



Eskişehir: Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı 8°C



Kayseri: Çok bulutlu, kar yağışlı 1°C



Sivas: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı -5°C



Bolu: Çok bulutlu ve kar yağışlı 4°C



Zonguldak: Çok bulutlu ve yağmurlu 9°C



Trabzon: Çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu 9°C



Van: Parçalı ve çok bulutlu -6°C



Siirt: Parçalı ve çok bulutlu, 1°C



Şanlıurfa: Parçalı ve çok bulutlu 4°C

