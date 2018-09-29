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Son dakika haberi! Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklamasında, "IMF programına dönüldüğü iddiası tamamen art niyetli ve gerçeklerden uzak. McKinsey'in hiçbir icra fonksiyonu ve yetkisi olmayacak. McKinsey tedbirlerin uygulanmasına liderlik edecek" denildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı McKinsey firmasının danışmanlık hizmetiyle ilgili bir açıklama yaptı.



Açıklamada, danışmanlığın tek taraflı ve dünyadaki başarılı modellerin Türkiye'ye kazandırılmasıyla sınırlı olacağı belirtildi.



Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklamasında,"Ekonominin bu danışmanlık firmasına bırakıldığı, IMF programına dönüldüğü gibi akla hayala gelmeyecek değerlendirmelerin gerçekle ilgisi olmadığı, tek amacın provokasyon olduğu" vurgusu yapıldı.



Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklamasında, "Ortaya atılan iddialar ucuz siyasi kazanç çabasından başka birsey değildir" ifadeleri de kullanıldı.



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