SON DAKİKA: HDP'ye kapatma iddianamesi

SON DAKİKA HABERİ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesinde, HDP'nin devletin bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerin odağı haline geldiği belirtildi. İddianamede, "Aslında HDP ile PKK/KCK arasında bir fark yoktur. HDP silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın siyasi görünümlü bir uzantısıdır" ifadeleri yer aldı. HDP iddianemesinde 687 kişi için 5 yıl süreyle siyaset yasağı talep edildi.

18.03.2021 - 12:02 | Son Güncelleme : 18.03.2021 - 12:11

SON DAKİKA: HDP'ye kapatma iddianamesi

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İddianamede, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü, toplumun huzur ve güveni için HDP'nin temelli kapatılmasının hukuksal zorunluluk olduğu kaydedildi. Ayrıca, 'davalı parti hiçbir milli meselede Türkiye'nin yanında yer almamış, karşısında kim varsa onların safında yer almayı tercih etmiştir' ifadeleri kullanıldı.

İddianamede, PKK/KCK silahlı terör örgütüne eleman temin etmekte HDP'nin aktif rol oynadığı belirtildi. 

İddianamede, HDP'nin ödenecek hazine yardımlarından tamamen yoksun bırakılması istendi.

5 yıl süreyle siyaset yasağı istenen 687 kişinin içinde  Selahattin Demirtaş, Pervin Buldan, Mithat Sancar, Sezai Temelli, Sırrı Süreyya Önder de bulunuyor.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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