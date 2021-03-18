SON DAKİKA: HDP'ye kapatma iddianamesi

Son dakika haberi!

İddianamede, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü, toplumun huzur ve güveni için HDP'nin temelli kapatılmasının hukuksal zorunluluk olduğu kaydedildi. Ayrıca, 'davalı parti hiçbir milli meselede Türkiye'nin yanında yer almamış, karşısında kim varsa onların safında yer almayı tercih etmiştir' ifadeleri kullanıldı.

İddianamede, PKK/KCK silahlı terör örgütüne eleman temin etmekte HDP'nin aktif rol oynadığı belirtildi.



İddianamede, HDP'nin ödenecek hazine yardımlarından tamamen yoksun bırakılması istendi.

5 yıl süreyle siyaset yasağı istenen 687 kişinin içinde Selahattin Demirtaş, Pervin Buldan, Mithat Sancar, Sezai Temelli, Sırrı Süreyya Önder de bulunuyor.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

