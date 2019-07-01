Son dakika haberi!
İstanbul Büyükşehir Belediye, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki onarım çalışmasına ilişkin eylem planını açıkladı.
İBB'den yapılan açıklmaya göre metrobüs seferleri artırılacak. İBB ek 300 seferin hizmete alınacağını duyurdu. Belediye, metrobüs seferlerinin kış tarifesine döndüğünü ve seferlerin azaltılmayacağını belirtti.
İstinye - Çubuklu arasındaki arabalı vapur sefer sayısı da 106'dan 114'e yükseltildi.
Belediye, "Ulaştırma Bakanlığı'ndan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrasya Tüneli'nin kullanım ücretlerinin düşürülmesi talep edilecektir" açıklamasında bulundu.
Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...