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İçişleri Bakanlığı'nca, Van-Gürpınar kırsalında etkisiz hale getirilen teröristlerin kimliklerinin, "Dijvar Gevda" kod adlı Yılmaz Aşan ile "Ruken Faraşin" kod adlı Nuhari Yacan olduğunun belirlendiği bildirildi.
"Dijvar Gevda" kod adlı Yılmaz Aşan’ın, 12 Eylül 2016'de 50 vatandaşın yaralanmasıyla sonuçlanan AK Parti Van İl Başkanlığı'na ve polis kontrol noktasına yönelik bombalı araç saldırısının faillerinden olduğu belirtildi.
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