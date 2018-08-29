Son dakika haberi! Hatay'ın Kıraç Tepe Bölgesi'nde 5 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Hatay'ın Payas ilçesinde 28 Ağustos'ta teröristlerin 5 vatandaşı erzak temini maksadıyla rehin aldığı ve bugün serbest bıraktığı anımsatıldı.
Açıklamada, jandarma İHA ve jandarma operasyon birliklerince yapılan takip sonucu Hatay'ın Kıraç Tepe Bölgesi'nde yakın hava desteğiyle 5 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı: Hatay'da 5 terörist etkisiz hale getirildi
Anadolu AjansıTürkiye
SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanlığı'nda yapılan açıklamada, "Hatay'da 5 terörist etkisiz hale getirildi" denildi.
Son dakika haberi! Hatay'ın Kıraç Tepe Bölgesi'nde 5 terörist etkisiz hale getirildi.