Son dakika haberi!

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, saat 15.00 itibari ile ülke genelinde 310 olay medyana geldi.

Aynı açıklamaya göre, seçim öncesi 2 kişi, seçim günü 2 kişi olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Aldığımız tüm önlemlere rağmen 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında şu ana kadar 2 vatandaşımız seçim öncesi, 2 vatandaşımız seçim günü saat 15.00 itibarıyla olmak üzere toplamda 4 vatandaşımız yaşanan olaylar sonucunda hayatını kaybetmiştir."

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...