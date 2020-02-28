SON DAKİKA: İdlib'de 22 şehit

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İdlib'de rejim güçlerinin TSK unsurlarına yönelik hava saldırısında 22 asker şehit oldu.

Açıklama Hatay Valisi Rahmi Doğan'dan geldi. İlk açıklamasında şehit sayısının 9 olduğunu açıklayan Doğan, "Üzülerek ifade etmek istiyorum ki bu sayı 22'ye çıkmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Yaralıların tedavisinin devam ettiğini söyleyen Doğan, şunları kaydetti:

"Kamuoyunu bir kez daha bilgilendirmek istiyorum. Özellikle Hataylı hemşehrilerimizi bilgilendirmek istiyorum, herhangi bir kan ihtiyacı yoktur. Sağlık personelimizin tamamı hastanede görevinin başındadır. Yaralılarımıza gerekli tedaviler yapılmaktadır. Yaralılarımızla ilgili bilgilendirmeleri zaman içerisinde tekrar kamuoyuyla paylaşacağım.

"YARALI ASKERLER SINIR KAPISINDAN İÇERİ ALINDI"

Vali, bazı askerlerin göçük altında olduğu ve kurtarma çalışmalarının yarın devam edeceği iddialarıyla ilgili soruyu ise "Şu an tüm askerlerimiz Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan içeriye alınmıştır. Yaralılarımız hastanededir" şeklinde yanıtladı.

Önceki açıklamasında bazı askerlerin de ağır yaralandığını söyleyen Doğan, "Yaralılarımızı Cilvegözü Sınır Kapısından Türkiye'ye aldık. Hatay'daki devlet hastanelerinde tedavileri devam ediyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Milletimizin başı sağolsun" diye konuştu.



"KAN İHTİYACI YOK"

Hastanelerdeki yaralılar için herhangi bir kan ihtiyacı olmadığını kaydeden Doğan şöyle devam etti:



"Tüm tedbirler alınmış, tüm sağlık personelimiz görevi başındadır. Yaralılarımıza gerekli müdahaleler yapılmaktadır. Hemşehrilerimden müsterih olmalarını, hastanelerin etrafında herhangi yığılma olmamasını buradan istirham ediyorum."

Doğan yeni gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

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