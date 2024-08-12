Son dakika Iğdır'da deprem mi oldu? Az önce deprem Iğdır'da nerede oldu? Iğdır deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 12 Ağustos 2024

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Son dakika Iğdır'da deprem mi oldu? Az önce deprem Iğdır'da nerede oldu? Iğdır deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 12 Ağustos 2024

Tarih-saat 12 Ağustos 2024 01:02:38 itibariyle Gegharkunik (Ermenistan) - [70.76 km] Aralık () 4,1 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 12 Ağustos 2024..Iğdır ve Iğdır Kandilli deprem listesi..

Iğdır AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Iğdır KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük

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