Son dakika Iğdır'da deprem mi oldu? Az önce deprem Iğdır'da nerede oldu? Iğdır deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 12 Ağustos 2024

Tarih-saat 12 Ağustos 2024 01:02:38 itibariyle Gegharkunik (Ermenistan) - [70.76 km] Aralık (Iğdır) 4,1 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Son dakika Iğdır deprem haberleri 12 Ağustos 2024..Iğdır AFAD son depremler ve Iğdır Kandilli son dakika deprem listesi..
|Iğdır AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Iğdır KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
- Etiketler :
- Haberler -
- Son Dakika
- Afad
- Kandilli Rasathanesi
- Iğdır
- Son Depremler
- Deprem