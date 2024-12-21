Son dakika Iğdır'da deprem mi oldu? Az önce deprem Iğdır'da nerede oldu? Iğdır deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 21 Aralık 2024
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Tarih-saat 21 Aralık 2024 02:01:49 itibariyle Kelbecer (Azerbaycan) - [113.75 km] Aralık (Iğdır) 4,5 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Son dakika Iğdır deprem haberleri 21 Aralık 2024..Iğdır AFAD son depremler ve Iğdır Kandilli son dakika deprem listesi..
|Iğdır AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|TAZEKOY-ARALIK (IGDIR)
|23:15:26 08-12-2024
|40,0488
|44,7285
|9,1
|2,1
|IGDIR-AKDENIZ (MERSIN)
|13:23:49 03-12-2024
|36,8557
|34,6772
|5
|1,8
|KARAGUNEY-(IGDIR)
|12:18:32 30-11-2024
|39,7443
|44,2072
|5
|2,3
|ABBASGOL-TUZLUCA (IGDIR)
|21:14:53 08-10-2024
|39,7932
|43,608
|15,3
|2,1
|KARAGUNEY-(IGDIR)
|19:07:50 12-09-2024
|39,7282
|44,1483
|4,3
|2,3
|KOZKOPARAN-TUZLUCA (IGDIR)
|09:31:03 20-08-2024
|40,0148
|43,4413
|9
|2,1
|ABBASGOL-TUZLUCA (IGDIR)
|05:24:52 14-08-2024
|39,8122
|43,5472
|5,2
|2,1
|Iğdır KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|TAZEKOY-ARALIK (IGDIR)
|23:15:26 08-12-2024
|40,0488
|44,7285
|9,1
|2,1
|IGDIR-AKDENIZ (MERSIN)
|13:23:49 03-12-2024
|36,8557
|34,6772
|5
|1,8
|KARAGUNEY-(IGDIR)
|12:18:32 30-11-2024
|39,7443
|44,2072
|5
|2,3
|ABBASGOL-TUZLUCA (IGDIR)
|21:14:53 08-10-2024
|39,7932
|43,608
|15,3
|2,1
|KARAGUNEY-(IGDIR)
|19:07:50 12-09-2024
|39,7282
|44,1483
|4,3
|2,3
|KOZKOPARAN-TUZLUCA (IGDIR)
|09:31:03 20-08-2024
|40,0148
|43,4413
|9
|2,1
|ABBASGOL-TUZLUCA (IGDIR)
|05:24:52 14-08-2024
|39,8122
|43,5472
|5,2
|2,1
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