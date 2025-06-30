Son dakika Iğdır'da deprem mi oldu? Az önce deprem Iğdır'da nerede oldu? Iğdır deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 30 Haziran 2025

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Son dakika Iğdır'da deprem mi oldu? Az önce deprem Iğdır'da nerede oldu? Iğdır deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 30 Haziran 2025
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Tarih-saat 30 Haziran 2025 11:53:04 itibariyle Maku, West Azarbaijan (İran) - [25.88 km] Aralık () 3,8 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 30 Haziran 2025..Iğdır ve Iğdır Kandilli deprem listesi..

Iğdır AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
KARAGUNEY-(IGDIR) 14:52:02 16-06-2025 39,722 44,1618 11,1 2,7
KANDILLI-TUZLUCA (IGDIR) 04:29:05 11-04-2025 39,838 43,4302 5 2,6
KANDILLI-TUZLUCA (IGDIR) 05:31:31 03-03-2025 39,8527 43,419 6,9 2,9
UNBULAK-TUZLUCA (IGDIR) 13:13:56 16-01-2025 39,7975 43,4118 9,2 2
YENIDOGAN-ARALIK (IGDIR) 00:24:08 22-12-2024 39,6898 44,3783 7,7 2,2
TAZEKOY-ARALIK (IGDIR) 23:15:26 08-12-2024 40,0488 44,7285 9,1 2,1
IGDIR-AKDENIZ (MERSIN) 13:23:49 03-12-2024 36,8557 34,6772 5 1,8
KARAGUNEY-(IGDIR) 12:18:32 30-11-2024 39,7443 44,2072 5 2,3
ABBASGOL-TUZLUCA (IGDIR) 21:14:53 08-10-2024 39,7932 43,608 15,3 2,1
KARAGUNEY-(IGDIR) 19:07:50 12-09-2024 39,7282 44,1483 4,3 2,3
KOZKOPARAN-TUZLUCA (IGDIR) 09:31:03 20-08-2024 40,0148 43,4413 9 2,1
ABBASGOL-TUZLUCA (IGDIR) 05:24:52 14-08-2024 39,8122 43,5472 5,2 2,1
Iğdır KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
KARAGUNEY-(IGDIR) 14:52:02 16-06-2025 39,722 44,1618 11,1 2,7
KANDILLI-TUZLUCA (IGDIR) 04:29:05 11-04-2025 39,838 43,4302 5 2,6
KANDILLI-TUZLUCA (IGDIR) 05:31:31 03-03-2025 39,8527 43,419 6,9 2,9
UNBULAK-TUZLUCA (IGDIR) 13:13:56 16-01-2025 39,7975 43,4118 9,2 2
YENIDOGAN-ARALIK (IGDIR) 00:24:08 22-12-2024 39,6898 44,3783 7,7 2,2
TAZEKOY-ARALIK (IGDIR) 23:15:26 08-12-2024 40,0488 44,7285 9,1 2,1
IGDIR-AKDENIZ (MERSIN) 13:23:49 03-12-2024 36,8557 34,6772 5 1,8
KARAGUNEY-(IGDIR) 12:18:32 30-11-2024 39,7443 44,2072 5 2,3
ABBASGOL-TUZLUCA (IGDIR) 21:14:53 08-10-2024 39,7932 43,608 15,3 2,1
KARAGUNEY-(IGDIR) 19:07:50 12-09-2024 39,7282 44,1483 4,3 2,3
KOZKOPARAN-TUZLUCA (IGDIR) 09:31:03 20-08-2024 40,0148 43,4413 9 2,1
ABBASGOL-TUZLUCA (IGDIR) 05:24:52 14-08-2024 39,8122 43,5472 5,2 2,1
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