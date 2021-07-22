Son Dakika: İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı (10-16 Temmuz)

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından İllere göre haftalık vaka yoğunluğu haritası açıkladı. Bakan Koca, vaka haritası ile birlikte "Aşı programını ne kadar kısa sürede tamamlayabilirsek o kadar kısa sürede salgın gündemi dışında kalırız" dedi.

22.07.2021 - 19:47

Son Dakika: İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı (10-16 Temmuz)

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 10-16 Temmuz'da her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen Covid-19 vaka sayılarına yer vererek, 'Aşı programını ne kadar kısa sürede tamamlayabilirsek o kadar kısa sürede salgın gündemi dışında kalırız' açıklamasına yer verdi.

Vaka sayısı en çok artan illere ilişkin tabloyu da paylaşan Koca, "Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Siirt, Giresun, Bingöl, Diyarbakır ve Kırıkkale. Aşı İle Toplumsal bağışıklık elde edilene kadar tedbirlere uymak zorundayız. Sevdiklerinizi tehlikeye atmayın" diye konuştu.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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