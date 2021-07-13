SON DAKİKA: İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı (3-9 Temmuz)

Son dakika haberi!

İllere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide Ankara'da 59,10, İstanbul'da 56,75, İzmir'de 22,16 oldu.



Haftalık verilere göre Siirt, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari 100 bin kişide en çok Covid-19 vakası görülen iller oldu. En az Covid-19 vakası ise Kilis, Hatay, Osmaniye, Adana ve Kahramanmaraş'ta görüldü.

Vaka sayısı en çok azalan illerin grafiğini paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz; Kars, Erzurum, Isparta, Kütahya ve Çorum. Aşı ile umudumuz artıyor. Henüz olmadıysanız aşınızı bir an evvel olun" dedi.



Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...