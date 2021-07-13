SON DAKİKA: İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı (3-9 Temmuz)

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından İllere göre haftalık vaka yoğunluğu haritası açıkladı. Bakan Koca, vaka haritası ile birlikte "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Aşı ile umudumuz artıyor. Henüz olmadıysanız aşınızı bir an evvel olun" dedi.

13.07.2021 - 18:44 | Son Güncelleme : 13.07.2021 - 19:17

SON DAKİKA: İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı (3-9 Temmuz)

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İllere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide Ankara'da 59,10, İstanbul'da 56,75, İzmir'de 22,16 oldu.

Haftalık verilere göre Siirt, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari 100 bin kişide en çok Covid-19 vakası görülen iller oldu. En az Covid-19 vakası ise Kilis, Hatay, Osmaniye, Adana ve Kahramanmaraş'ta görüldü.

Vaka sayısı en çok azalan illerin grafiğini paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz; Kars, Erzurum, Isparta, Kütahya ve Çorum. Aşı ile umudumuz artıyor. Henüz olmadıysanız aşınızı bir an evvel olun" dedi.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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