SON DAKİKA: İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı (24-30 Nisan 2021)

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24-30 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 532,02, Ankara'da 361,52, İzmir'de 223,34 oldu. Haftalık verilere göre İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Kocaeli 100 bin kişide en çok Covid-19 vakası görülen iller oldu.



En az Covid-19 vakası görülen iller ise Şırnak, Şanlıurfa, Mardin, Siirt ve Van olarak belirlendi.

