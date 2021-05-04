SON DAKİKA: İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı (24-30 Nisan 2021)

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan, illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı. Buna göre İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Kocaeli en çok Covid-19 vakası görülen iller oldu. En az vaka görülen beş il ise, Şırnak, Şanlıurfa, Mardin, Siirt ve Van oldu.

04.05.2021 - 18:27 | Son Güncelleme : 04.05.2021 - 18:41

SON DAKİKA: İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı (24-30 Nisan 2021)

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Son dakika haberi! 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24-30 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 532,02, Ankara'da 361,52, İzmir'de 223,34 oldu. Haftalık verilere göre İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Kocaeli 100 bin kişide en çok Covid-19 vakası görülen iller oldu.

En az Covid-19 vakası görülen iller ise  Şırnak, Şanlıurfa, Mardin, Siirt ve Van olarak belirlendi.

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