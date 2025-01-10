SON DAKİKA: İmamoğlu'nun Şam ziyareti iptal edildi, kararda Erdoğan ayrıntısı

TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün yaptığı açıklamada Suriye'deki yeni dönemde ülkenin inşaası için aktif rol alacaklarını belirterek TBB heyetinin Şam'a gideceğini söylemişti. Bakanlıklara bilgi verildikten sonra Şam Valiliği'ne başvuruda bulunduklarını belirtmişti.



"ERDOĞAN'IN ZİYARETİ SONRASINA ERTELENDİ"



İBB Başkanı İmamoğlu bugün yaptığı açıklamada ziyaret hazırlıklarına başladıklarını ancak bu bu ziyaretin iptal edildiğini söyledi. İmamoğlu, "Ama ne yazık ki, buluşmanın randevu teyidinden sadece 6 saat sonra ilginç bir gelişme yaşandı ve o 6 saatte ne olduysa Şam Valiliği, yazılı olarak Türkiye Belediyeler Birliği heyetiyle görüşme, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti sonrasına ertelendi diyerek randevuyu iptal etti.” dedi.



İptal kararını doğru bulmadığını ifade eden İmamoğlu, "Bu iptali kabul etmiyorum bu çok yanlış bir duruştur. En üst seviyedeki ziyaretler öncesi bu tip görüşmelerin katkı sunacağını düşünüyorum." diye konuştu.

