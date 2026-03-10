Son dakika. İran füzelerine karşı Malatya'ya Patriot konuşlandırılacak

HATAY VE GAZİANTEP'E FÜZE PARÇALARI DÜŞMÜŞTÜ

İran'ın ABD ve İsrail hedeflerine misilleme saldırıları sürerken Türk hava sahasına yönelen füzeler imha edilmişti.

4 Mat 2026 tarihinde Türk hava sahasına yönelen bir İran füzesi imha edilmiş, parçaları ise Hatay'a düşmüştü.

İsrail'in İrana karşı başlattığı savaş karşılıklı saldırılarla devam ederken, Gaziantep'in Şahinbey ilçesine Güneyşehir Mahallesi'ne havada imha edildiği değerlendirilen füze parçaları düşmüştü. Füze parçaları inşaat alanındaki boş araziye düşerken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri gelerek bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

4 Mart'ta da yine İran’dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasından geçerek Hatay bölgesinden Türk hava sahasına yönelen bir füze, NATO Hava Savunma Sistemleri tarafından imha edilmişti.

Önleyici bir füzenin parçası Hatay Dörtyol’da açık bir alana düşmüş, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmamıştı. İran Büyükelçisi Bakanlığa çağrılarak yaşanan hadiseyle ilgili ve tepki ve endişeler iletilmişti.

Malatya'ya konuşlandırılacak sistemlerin yanı sıra, NATO'nun Akdeniz bölgesinde gelişmiş başka sistemleri de bulunuyor. Bu sistem, NATO Balistik Füze Savunması (NATO BMD) olarak biliniyor. NATO Entegre Hava ve Füze Savunmasının parçası olarak çalışan sistem tamamen savunma amaçlı.

Sistem, yer ve uydu radarlarının balistik füze tespitinin ardından gemilerdeki anti balistik füzelerin ateşlenmesi üzerine kurulu. NATO'nun programı kapsamında Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze destroyerleri denizden balistik füzelere karşı önleme yapabiliyor. Akdeniz bölgesindeki bir yer radarının İran'dan ateşlenen füzeyi algıladığı ve ardından savaş gemisinden ateşlenen füzenin İran balistik füzesini havada imha ettiği tahmin ediliyor.

Aegis BMD adındaki sistem, gemi ve karadan ateşlenebiliyor. Aegis (Zeus'un kalkanı) SM-3 anti balistik füzesi, bin 200 kilometre menzile sahip ve 100 kilometre yüksekliğe kadar ulaşabiliyor. NATO tarafından geçtiğimiz hafta bir füzenin imha edilmesinin ardından yapılan açıklamada, “Balistik füze savunma sistemi, İran'dan Türkiye'yi hedef alan bir balistik füzeyi tespit etti, izledi ve etkisiz hale getirdi.” denildi. Bu saldırı sonrasında NATO bölge ülkelerinde hava savunma önlemlerinin artırılmasına karar verdi.