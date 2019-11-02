İstanbul Boğazı trafiğe kapatıldı (Vapur seferleri iptal edildi)

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İstanbul Boğazı, yat yarışları nedeniyle saat 16.00 itibariyle trafiğe kapatıldı.

Şehir Hatları, Visa Bosphorus Regatta Yelken Yarışı nedeniyle boğaz trafiğinin kapatıldığını ve tüm seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Şehir Hatları, sosyal medyadan paylaştığı "Yat yarışları nedeniyle Liman Başkanlığı tarafından Boğaz trafiği kapatılmış olup tüm seferlerimiz saat 16.00 itibariyle iptal edilmiştir." açıklamasıyla boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu.